Le Groupe Savoie donne pour 50 000$ en cartes-cadeaux de restaurants à ses employés

Le plus important employeur de Saint-Quentin, le Groupe Savoie, a décidé de donner un coup de pouce aux restaurateurs de sa région, durement frappés par la crise de la COVID-19.

Un repas au resto par semaine par employé et ce, pour une période de cinq semaines.

C’est l’initiative que vient d’annoncer l’entreprise forestière afin d’encourager et de stimuler l’industrie de la restauration du Restigouche-Ouest en cette période de pandémie.

Le Groupe Savoie n’a pas cessé ses opérations et très peu ralenti la cadence depuis le début de la crise de la COVID-19. Mais c’est loin d’être la même chose pour la majorité des commerces et entreprises de cette région. Et cela, l’industriel en est très conscient.

«On est chanceux de pouvoir continuer de fonctionner, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Des commerces ont dû fermer et d’autres, comme les restaurants, fonctionnent au ralenti. On connaît certains d’entre eux et ils nous ont confirmé que les temps étaient particulièrement difficiles, que c’était très tranquille», explique Nathalie Savoie, présidente du Groupe Savoie.

Afin d’encourager l’économie locale, l’entreprise a mis la main à son portefeuille. Plus précisément, elle a décidé de venir en aide aux restaurateurs du Restigouche-Ouest en déboursant un montant de 50 000$.

Cet investissement prend la forme de 2500 cartes-cadeaux de 20$ chacune achetée par l’entreprise, et valide à l’intérieur de sept restaurants de la région (Kedgwick et Saint-Quentin). Chaque semaine, les 500 employés de Groupe Savoie pourront donc aller au resto sur le bras de la compagnie.

«Et on essaye de varier les restaurants autant que possible lorsque nous distribuons les cartes, de sorte qu’il y en a pour un peu tous les goûts», souligne Mme Savoie.

Cette initiative représente du coup une centaine de dollars par employé. Car l’idée, outre d’aider les restaurateurs, c’est aussi pour l’industriel de remercier et récompenser ses employés qui se présentent au boulot tous les jours en dépit de la pandémie.

«Ils vont pouvoir se payer un petit lunch, passer une soirée sans cuisiner, se reposer tout en contribuant à l’économie locale», dit Mme Savoie.

«C’est notre façon de leur dire merci de continuer de se présenter de la sorte au travail tous les jours, et ce, malgré la pandémie. On est conscient que la vie de tous est bouleversée en ce moment à cause du virus. Nos gens continuent néanmoins à répondre à l’appel et cela nous permet de continuer à fonctionner. On trouvait donc important de les remercier», ajoute-t-elle.

Depuis l’annonce de son initiative, l’entreprise a reçu énormément de commentaires positifs.

«Si ce geste peut inspirer d’autres entreprises ou des individus, tant mieux. Tout le monde n’a pas les mêmes moyens ou la même flexibilité que nous. Reste que tous les gestes d’entraide sont bienvenus. Chaque individu peut faire une différence également, que ce soit par un don à une banque alimentaire, faire l’épicerie pour une personne âgée, etc.», souligne la présidente de Groupe Savoie.

Ralentissement

Le Groupe Savoie produit notamment des palettes, des granulés énergétiques et des composantes de bois pour armoires de cuisines. Si l’entreprise a été fort occupée jusqu’ici, elle avoue qu’un léger ralentissement est possible au cours des mois à venir.

«Jusqu’ici, nous avons été chanceux, les commandes ont toujours été constantes depuis le début de l’année. Par contre, on commence tranquillement une diminution. Ce n’est rien de majeur pour le moment, et on espère que ça ne le deviendra pas, mais ça nous force à être très attentifs à la situation. On explore les différentes options afin que cela n’affecte pas trop négativement nos employés», estime Mme Savoie

L’entreprise est prête à faire face à la pandémie. Depuis le début de la crise, elle a accru ses mesures de sécurité de sorte à respecter le principe de la distanciation sociale.

«On a posé des plexiglas, réaménagé des postes de travail, établi des protocoles sanitaires, fournis des visières et des masques… Bref, on a tout fait en sorte afin que nos employés soient en sécurité sur leur lieu de travail», souligne-t-elle.