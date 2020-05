Les «conditions ont été remplies» pour débuter le déconfinement malgré un autre cas de COVID-19

Le Nouveau-Brunswick garde le cap sur le déconfinement malgré un deuxième nouveau cas de COVID-19 en autant de jours. Les «conditions ont été remplies» pour passer à la deuxième phase du déconfinement, a indiqué Blaine Higgs en point de presse, mercredi.

Le premier ministre a promis une annonce sur le sujet jeudi ou vendredi.

«Bientôt, un plus grand nombre d’entreprises pourront reprendre leurs opérations et il y aura plus d’activités qui seront permises.»

«Ces nouveaux cas ne nous empêcheront pas d’aller de l’avant avec notre plan de rétablissement.»

Après un répit de 16 jours, le Nouveau-Brunswick recense en ce moment deux cas d’infection au nouveau coronavirus, dont un qui a été annoncé mercredi.

L’individu âgé de la vingtaine qui vit dans la grande région de Saint-Jean aurait contracté la maladie en Ontario avant de revenir dans la province, selon la médecin-hygiéniste en chef.

Dre Jennifer Russell estime que le risque de contagion en provenance de cette personne est faible puisqu’elle est demeurée isolée depuis son retour au Nouveau-Brunswick.

«Cette personne n’a pas été en contact avec quiconque durant la période pendant laquelle elle était contagieuse», a indiqué Dre Russell.

«C’est une très bonne nouvelle.»

La Santé publique poursuit son enquête pour déterminer la source de la contagion du cas annoncé lundi, a précisé Dre Russell. Il s’agit d’une personne dans la trentaine de la grande région de Fredericton.

Dre Russell a aussi annoncé mercredi que le passager de WestJet qui a atterri à Moncton le 27 avril n’était plus contagieux lors de son passage dans la province.

La Santé publique avait seulement appris lundi l’existence de ce passager diagnostiqué en Alberta, ce qui avait poussé la médecin-hygiéniste à remettre en question le protocole de partage de l’information entre les juridictions.

Selon Dre Jennifer Russell, le vol du 27 avril n’aurait pas dû être rapporté au public comme un vol problématique puisque le passager en question n’était plus contagieux.

«Il y a probablement eu une rupture dans le processus. J’ai plusieurs membres de mon équipe qui discutent avec l’Agence de santé publique du Canada et avec nos partenaires de l’Alberta à ce sujet.»

Le premier ministre Higgs n’a pas donné de détails sur les nouvelles mesures de déconfinement attendues avant la fin de la semaine.

Le plan de rétablissement provincial dévoilé le mois dernier prévoit cependant le relâchement de plusieurs directives durant la deuxième phase du déconfinement.

Les commerces de vente au détail, les bureaux, les restaurants, les terrains de camping et les sentiers de VTT pourraient notamment rouvrir à condition de maintenir l’éloignement physique.

Les rassemblements de 10 personnes ou moins en gardant une distance deux mètres les uns des autres pourraient aussi faire partie de la prochaine phase.