Pêche au saumon: la pandémie pourrait coûter très cher au Restigouche

L’incertitude entourant la vigueur de la pandémie de la COVID-19, des restrictions frontalières et des règles de distanciation pourraient coûter très cher à l’industrie de la pêche au saumon dans le Restigouche.

Les amateurs de pêche peuvent s’adonner à leur loisir sur la Restigouche depuis quelques jours maintenant. Cette pêche printanière est aussi valable pour le saumon. Mais le gros des revenus générés par cette ressource est surtout lié au tourisme, notamment les touristes américains. Ceux-ci pourraient toutefois ne pas être au rendez-vous cet été… ou du moins pas en très grand nombre.

David LeBlanc est le directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche (CGBVRR). Il estime que, comme bien d’autres secteurs, celui de la pêche aux saumons fera les frais de la pandémie de COVID-19.

«C’est difficile de dire avec précision ce qui va se passer, comment vont réagir les touristes et les gouvernements au cours des prochaines semaines. Cela dit, si les choses demeurent ainsi, on s’enligne pour une saison de pêche très mauvaise, à l’image en fait de bien d’autres activités qui dépendent du tourisme», indique-t-il.

L’industrie de la pêche au saumon génère à elle seule tout près de 20 millions $ en revenus de toutes sortes dans le Restigouche, un montant considérable pour la région. Plus encore, elle offre de l’emploi à des centaines de personnes. Les pertes possibles se chiffrent donc non pas en milliers, mais en millions de dollars.

Il existe trois secteurs de pêche dans la Restigouche: les eaux ouvertes pour le grand public, celles réservées de la Couronne (sujettes à un tirage au sort) et les camps de pêche privés.

Puisque la pêche pour le public est déjà permise, M. LeBlanc ne voit pas comment le gouvernement pourrait du jour au lendemain l’interdire. Pour ce qui est des eaux réservées, la décision n’a pas encore été prise par le gouvernement à savoir s’il y aura ou non une saison, et si oui, de quelle façon afin de respecter le principe de distanciation. Pour les camps de pêche privés, c’est du cas par cas. Toutefois, le portrait se précise tranquillement.

«Nous avons déjà des camps de pêche qui nous ont avisés qu’ils ne seraient pas en fonction cet été. D’autres sont en forte réflexion. On peut donc s’attendre à des répercussions majeures pour la région, que ce soit pour les commerces et les emplois, mais aussi pour les infrastructures comme l’aéroport de Charlo qui accueille de nombreux pêcheurs en provenance des États-Unis», confirme M. LeBlanc.

Selon lui, plusieurs pêcheurs auraient signifié leurs inquiétudes de réserver leur temps de pêche, mais de ne pas pouvoir franchir la frontière. Et puisque nombre de ces pêcheurs sont plutôt âgés, beaucoup d’entre eux hésitent à sortir en temps de pandémie pour des raisons de santé. Et bien sûr, il y a l’argent. Car depuis la COVID-19, plusieurs personnes ne travaillent plus, certaines ayant perdu leur emploi.

Outre la pêche, M. LeBlanc s’attend également – en raison du ralentissement anticipé de l’industrie touristique en général – de voir un trafic beaucoup moins intense sur la rivière durant la période estivale.

«Tout le monde s’entend pour dire que ce sera difficile du point de vue touristique cet été, alors on peut s’attendre à ce que ce soit le cas également pour l’écotourisme qui comprend, ici, l’industrie du canotage», soutient-il.

Pas de bénéfice

Si le ralentissement économique semble avoir des conséquences positives pour la planète, M, LeBlanc estime qu’une saison de pêche sans pêcheur (ou presque) n’aura que peu d’impacts sur la ressource qu’est le saumon, une espèce en difficulté.

«La remise à l’eau est obligatoire depuis quelques années maintenant. D’ailleurs, cette pratique a été reconduite pour la saison 2020, donc les pêcheurs ont déjà un impact limité sur la ressource. Je ne crois donc pas que cette pause pour la ressource ait des répercussions sur les populations de saumons», estime le directeur général.

Selon M. LeBlanc, la crise actuelle a un autre effet pervers, soit celui de reléguer au second rang le projet de création du parc linéaire de la Restigouche.

«Avec la situation actuelle, je ne crois pas que ce projet figure dans les priorités du gouvernement», dit-il.

Ce projet vise la création d’un corridor protégé de 235 km sur la Restigouche et ses tributaires (Kedgwick, Little Main, Patapédia et Upsalquitch). En tout, il serait question de protéger l’équivalent de 20 000 hectares de territoire.

L’un des objectifs de l’initiative est de protéger l’intégrité et la qualité de cet habitat (faune, flore, etc.).