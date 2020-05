COVID-19: tout ce que vous devez savoir jeudi matin

La COVID-19 continue de faire des ravages au Canada alors que près de 200 personnes en sont décédées mercredi.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de mercredi à jeudi, le nombre de cas au pays est de 63 496. Il s’agit d’une hausse de 1450 (2,3%) par rapport à la même heure la veille.

Des 63 496 cas répertoriés, 44,3% sont considérés comme guéris. La veille, ce taux s’élevait à 43%.

Le nombre de décès atteint maintenant 4232, en hausse de 189 (4,7%) par rapport à mercredi.

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 6,67% (contre 3,1% dans les province de l’Atlantique).

C’est donc dire que le coronavirus a fait plus de 3100 victimes au pays au cours des trois dernières semaines. Il en avait fait un peu plus de 1000 au cours des cinq semaines précédentes.

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 34 327 confirmés (incluant 2510 morts, 8284 guérisons)

Ontario: 18 722 confirmés (incluant 1429 morts, 13 222 guérisons)

Alberta: 5963 confirmés (incluant 112 morts, 3552 guérisons)

Colombie-Britannique: 2255 confirmés (incluant 124 morts, 1494 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 998 confirmés (incluant 41 morts, 661 guérisons)

Saskatchewan: 512 confirmés (incluant 6 morts, 312 guérisons)

Manitoba: 273 confirmés (incluant 11 présumés, 7 morts, 242 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 259 confirmés (incluant 3 morts, 244 guérisons)

Nouveau-Brunswick: 120 confirmés (incluant 118 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 27 confirmés (incluant 26 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 11 confirmés (incluant 11 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 63 496 (incluant 4232 morts, 28 184 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 3,845 millions de cas d’infection et de 265 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,263 million d’infectés aux États-Unis, dont 74 810 morts.

La Colombie-Britannique planifie un déconfinement à partir de la mi-mai

La Colombie-Britannique a dévoilé son plan de réouverture graduelle de son économie qui prévoit la relance de certains services de santé, commerces, restaurants et musées dès la mi-mai.

Toutes les démarches de reprise sont conditionnelles au respect des consignes visant à contrôler la propagation de la COVID-19.

Les hôtels, centres de villégiature et les parcs pourront par la suite accueillir des clients en juin, puis certains lieux de divertissements suivront en juillet, mais pas les grands concerts.

Pour la rentrée des classes en septembre, on prévoit une combinaison de cours en ligne et en personne pour les niveaux post-secondaires. Les plus jeunes, de la maternelle à la 12e année, retourneront à l’école.

En ce qui concerne les congrès, les grands spectacles, le tourisme étranger et les foules de spectateurs assistant aux activités de sport professionnel, la province n’a pas l’intention de les permettre avant la disponibilité d’un vaccin, l’atteinte d’une immunité collective efficace ou la découverte d’un traitement contre la maladie à COVID-19.

En bref, dès la mi-mai, il sera possible en Colombie-Britannique d’obtenir des soins de santé, incluant massothérapie et chiropractie; de magasiner; d’aller chez le coiffeur; d’aller au restaurant; de visiter les musées et les galeries d’art; de retourner au bureau; de pratiquer des sports et loisirs; d’aller à la plage; d’envoyer les enfants à la garderie.

En juin, il sera possible de fréquenter les hôtels; d’aller camper; de reprendre les productions cinématographiques.

En juillet, on pourra aller au cinéma ou à un concert, mais avec un public restreint.

L’Ontario prolonge l’état d’urgence, mais certains commerces rouvriront lundi

Alors que la croissance des nouveaux cas de COVID-19 ralentit en Ontario, le gouvernement a annoncé mercredi de petits pas vers la réouverture de l’économie, notamment en autorisant les commerces à rouvrir, mais pour une collecte sur le trottoir.

Le premier ministre Doug Ford a toutefois prévenu que «toute réouverture de l’économie sera progressive, mesurée et sécuritaire». Son gouvernement a d’ailleurs prolongé mercredi l’état d’urgence sanitaire de deux semaines, jusqu’au 19 mai.

Tous les magasins de détail qui ont pignon sur rue seront autorisés à rouvrir le lundi 11 mai, mais ils devront assurer la cueillette et la livraison en bordure de rue. Les jardineries et les pépinières, qui avaient été autorisées à ouvrir lundi mais uniquement pour distribution en bordure de rue, seront autorisées à ouvrir leurs portes aux clients dès vendredi. Les quincailleries et les magasins de fournitures de sécurité pourront faire de même samedi.

Les entreprises qui peuvent désormais ouvrir leurs portes aux clients devront suivre les mêmes directives que les épiceries et les pharmacies: distanciation physique, lavage fréquent des mains, désinfection des surfaces, barrières physiques, quarts de travail décalés et paiement sans contact.

Le gouvernement Ford prolonge aussi par décret, jusqu’au 31 mai, la période d’allégement des tarifs d’électricité pour les familles, les exploitations agricoles et les petites entreprises. Les clients assujettis à la tarification selon l’heure de consommation continueront donc de bénéficier en tout temps du tarif le plus bas, habituellement réservé aux périodes creuses. Ce décret d’urgence devait lui aussi expirer cette semaine.