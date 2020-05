Crabe: un début encourageant

Aussitôt pêché, aussitôt transformé, aussitôt vendu, aussitôt dégusté. Le crabe des neiges fait le bonheur des gourmets après deux semaines d’une saison de pêche qui ne ressemble à aucune autre dans la Péninsule acadienne.

Luc Landry sort de la Poissonnerie Pro-Mer de Caraquet avec huit belles sections cuites. Quatre pour lui et quatre pour sa blonde, s’il lui laisse la chance d’y goûter, blague-t-il.

Ce friand de crabe des neiges en sera à son premier repas de l’année. Ce sera nature, assure-t-il. Rien pour en masquer la saveur.

Le prix à près de 12$ la livre? «Je m’en fiche un peu, avoue ce pêcheur de homard qui se prépare à prendre la mer le 15 mai. Parce que c’est mon premier de la saison. Mais c’est vrai que c’est peut-être un peu élevé, étant donné que les pêcheurs reçoivent moins cette année. Ça va s’ajuster, je pense.»

Sylvie Thériault, de Grande-Anse, vient de s’acheter deux sections à la Poissonnerie du Creek de Pokemouche. Pour elle aussi, ce sera son premier repas de l’année.

«Quand tu aimes, tu payes. C’est comme ça que je vois ça. En fait, je n’ai même pas demandé le prix. Je l’aime nature. J’ai hâte de le goûter et de le sentir. J’espère qu’il est juste bien salé», dit-elle, trop heureuse de pouvoir savourer ce crustacé qu’elle va tenter de garder loin de son conjoint.

En fait, tout semble bien aller dans le meilleur des mondes dans cette industrie majeure… en considérant évidemment que le monde dont on parle est aux prises avec les nombreux inconvénients associés à la pandémie de la COVID-19.

Un début encourageant

Le crabe est en bonne quantité dans les trappes. Il a une belle grosseur, quoiqu’un peu mousseux – ce qui en complique sa transformation. Les usines fonctionnent au ralenti, mais les employés apprécient en revanche de ne pas avoir à subir un stress devant des montagnes de crabe à casser qui s’accumulent.

Les crabiers semblent également bien respecter les demandes de la transformation de limiter leurs cargaisons.

«Ça va bien, admet Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick. La température a coopéré, le crabe est de bonne qualité et en assez bonne quantité. Les pêcheurs respectent aussi les quantités demandées dans leurs voyages. C’est encourageant pour nous.»

Selon notre enquête, les crabiers reçoivent actuellement un prix plancher de 3$ à 4$ la livre, comparativement à 6$ en 2019. Cependant, le consommateur le paie au même tarif que l’an dernier aux poissonneries. L’Acadie Nouvelle a effectué des demandes d’entrevue à deux d’entre elles, mais elles ont été refusées.

D’où vient cet écart que certains jugent exagéré? Selon M. Thériault, la hausse des coûts de transformation l’expliquerait en partie.

«Ce n’est pas nous qui déterminons le prix dans les poissonneries. Même si le crabe est payé moins cher aux pêcheurs, il coûte plus cher aux usines à transformer, en partie à cause des dépenses liées à la protection contre la COVID-19, mais aussi parce que nous tournons au ralenti», donne-t-il comme raison.

Pas de «situation d’enfer»

Ces deux premières semaines semblent donc extrêmement satisfaisantes au sein de l’industrie. «La situation d’enfer» que se préparaient à vivre certains transformateurs ne s’est pas matérialisée pour l’instant. Mais les deux prochaines semaines s’avéreront un peu plus compliquées, confirme le porte-parole d’une douzaine d’entreprises qui offrent de l’emploi à près de 2500 personnes en temps normal.

D’abord, parce que les crabiers de Terre-Neuve-et-Labrador lanceront leur saison lundi…

«Pour le moment, notre stock s’écoule assez bien, mais c’est parce que Terre-Neuve n’a pas encore commencé sa pêche. Nous avons tous hâte et craignons en même temps les impacts. C’est pour cela que nous avons fixé un prix plancher pour nos crabiers. Car si le marché devient rapidement saturé avec l’arrivée du crabe terre-neuvien, il est clair que les prix vont baisser. Nous espérons que ça ne sera pas le cas», se croise les doigts Gilles Thériault.

Et ensuite, parce qu’on ne parle pas encore trop des baleines noires. Le repérage de deux mammifères marins dans le golfe du Saint-Laurent, cette semaine, a forcé la fermeture de neuf quadrilatères de pêche – une section de 2000 km carrés – dans la zone 12 jusqu’au 18 mai.

Si des baleines sont repérées dans la même zone plus d’une fois au cours d’une période de 15 jours, une zone désignée sera fermée jusqu’au 15 novembre.

Il ne suffirait donc de pas grand-chose pour chambouler davantage une industrie qui roule déjà carré en raison de la crise sanitaire.

«C’est une grande inconnue. On a eu un avertissement cette semaine, admet M. Thériault. On espère que ce soit seulement un avertissement…»

Le journal a tenté de joindre les porte-parole des deux principales associations de crabiers de la région, sans succès.

Les employés sont des «cobayes» selon le syndicat

Les travailleurs d’usines de transformation du crabe des neiges sont «des cobayes», tranche Jean-Maurice Leclair, représentant syndical des employés chez Ichiboshi de Caraquet.

Alors que la province et la Santé publique martèlent les messages de distanciation physique et de rester à la maison, il se demande bien pourquoi les autorités ont permis à plus de 250 personnes d’envahir en même temps la célèbre entreprise orange au quai de Caraquet.

Sans oublier que les ouvriers doivent apprendre à manipuler le crabe malgré un équipement de protection encombrant, juge-t-il.

«Avec les masques, il fait extrêmement chaud. C’est dur à respirer. C’est la même chose que de courir un kilomètre avec seulement une paille dans la bouche pour respirer. Quant aux visières, ce ne sont pas des pare-brise d’auto! C’est tout le temps sale, ça vient plein d’eau… C’est difficile à travailler dans ces conditions, ce n’est vraiment pas l’idéal», évalue-t-il.

À son avis, le plexiglas entre les stations de travail s’avère peu utile dans les circonstances, alors que les règles de distanciation sont difficiles à faire respecter continuellement.

«Nous sommes des cobayes, insiste le porte-parole syndical. Les travailleurs ne sont pas contents. Pourquoi a-t-on décidé que le crabe était un produit essentiel? Pourquoi met-on nos vies en danger pour les Japonais, les crabiers et les usines?»

D’un autre côté, la cadence réduite des débarquements de crabe des neiges permet aux employés de respirer un peu, puisqu’ils ne sont pas enterrés de travail comme par les années passées.

M. Leclair a remarqué que l’assiduité au travail a été très bonne. Très peu de personnes ont refusé de se présenter à l’ouvrage à cause de la crainte d’attraper le coronavirus, note-t-il. Mais cela peut s’expliquer, prend-il soin de rajouter, par le besoin express des travailleurs – au détriment des risques? – d’obtenir leurs qualifications pour l’assurance-emploi.

Le défi de transformer du crabe avec les embûches du coronavirus est en effet énorme, consent Gilles Thériault.

«Nous avons travaillé très fort, en tant que transformateurs, pour que nos employés se sentent en sécurité. Nous avons été sérieux et le taux d’absentéisme dans nos usines n’est pas suffisamment élevé pour bouleverser notre production. Quelques-uns n’ont pas voulu venir à cause de la COVID-19, mais c’est minime. On espère que nous pourrons bientôt augmenter la production parce que jusqu’à présent, tout va au ralenti», exprime-t-il, en ajoutant que certains transformateurs ont réduit leur rythme de production de près de 30% par rapport à 2019.