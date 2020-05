Nouvelle-Écosse: un enfant de 3 ans est porté disparu

L'enfant portait une veste avec une capuche en fausse fourrure, un pantalon de camouflage et des bottes en caoutchouc au moment de sa disparition. - Gracieuseté

Un garçon âgé de trois ans de la Nouvelle-Écosse est portée disparu. Les recherches au sol et dans les airs se poursuivent pour une deuxième journée dans la région de Truro.

La police de Truro a déclaré qu’un garçon du nom de Dylan avait disparu mercredi après-midi et que les recherches avaient commencé vers 13h30.

Les services de police et d’incendie, des équipes de recherche et de sauvetage au sol et la gestion des urgences provinciales participent aux efforts.

La police affirme que les recherches sont désormais concentrées près de la rivière Salmon.

L’enfant portait une veste avec une capuche en fausse fourrure, un pantalon de camouflage et des bottes en caoutchouc au moment de sa disparition.

Il a été vu pour la dernière fois près des rues Queen et Elizabeth à Truro.

Les résidents de la communauté participent également aux efforts de recherche.