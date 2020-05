De la neige et du vent fort en fin de semaine

Une dépression côtière en provenance de la Nouvelle-Angleterre se dirige vers l’est du Québec et le Nouveau-Brunswick et devrait laisser sur son passage en fin de semaine de piètres conditions météorologiques dans plusieurs secteurs, alors qu’approche la mi-mai.

Environnement Canada a publié vendredi matin un bulletin météorologique spécial qui prévoit que cette dépression sera accompagnée de forts vents et qu’elle laissera des accumulations importantes de neige.

un mélange de neige et de pluie devrait se propager sur le Nouveau-Brunswick samedi matin et persister samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Les modèles de prévision actuels indiquent que

Au Nouveau-Brunswick, au moins 15 centimètres de neige devraient tomber à Edmundston, Campbellton, Bathurst, Tracadie-Sheila, Miramichi, Fredericton, Grand-Sault et Moncton, surtout samedi soir et dans la nuit de dimanche. Les vents seront vifs, prévient-on.

Il semble que la région de Saint-Jean sera épargnée, tout comme celles de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, et d’Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Au Québec, plusieurs régions de l’est font aussi l’objet d’un bulletin météorologique spécial, dont celles qui longent la baie des Chaleurs.

Cependant, Environnement Canada signale que la trajectoire de cette dépression demeure encore incertaine, ce qui pourrait avoir de grandes répercussions sur les quantités de neige à recevoir.