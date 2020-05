Pas de trains de passagers au N.-B. avant le 1er novembre

VIA Rail prolonge la suspension de la liaison Halifax-Montréal jusqu’en novembre en raison de la COVID-19.

Les trajets longue distance de VIA Rail, suspendus depuis la mi-mars en raison de la pandémie, ne reprendront pas avant le 1er novembre. C’est ce qu’a annoncé la compagnie cette semaine.

Le train l’Océan, qui relie normalement Halifax et Montréal trois fois par semaine, est touché. Il s’agit du seul trajet au Nouveau-Brunswick et comprend des arrêts à Moncton, Miramichi, Bathurst et Campbellton. Le Canadien, qui relie Toronto et Vancouver, demeurera lui aussi suspendu.

«Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais compte tenu des circonstances actuelles, la santé et la sécurité de nos passagers, des membres d’équipage et des communautés locales doivent primer», affirme la PDG de VIA Rail, Cynthia Garneau, par voie de communiqué.

Elle ajoute que le retour des parcours de longue distance à leur pleine capacité est prévu «à temps pour la haute saison 2021».

La compagnie indique qu’elle va profiter de cette interruption de service pour accélérer le programme de réparation et d’inspection de sa flotte, lancé en 2018. Des réparations majeures seront faites sur 79 voitures, ce qui représente 20% de la flotte.

Maritime Bus tourne aussi au ralenti

Les voyageurs néo-brunswickois qui comptent habituellement sur le train et qui doivent se déplacer malgré la pandémie peuvent se tourner vers le transport par autobus.

L’entreprise Maritime Bus a réduit son offre de service, mais n’a pas complètement fermé boutique.

La liaison Moncton-Montréal est toujours assurée, mais seulement trois fois par semaine. Les passagers ne peuvent cependant pas traverser la frontière si leur voyage n’est pas jugé essentiel.

Quant au trajet Campbellton-Moncton, il est lui aussi desservi trois fois par semaine. L’autobus s’arrête à Dalhousie, Bathurst, Miramichi, Rexton et Shediac.

Les trajets entre les trois centres urbains du Sud, soit Moncton, Saint-Jean et Fredericton, sont aussi maintenus trois jours par semaine.