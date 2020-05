Moncton: les employés municipaux retournent au travail

La municipalité de Moncton met en application un plan progressif de retour au travail de ses salariés. Elle prévoit que la grande majorité des employés de l’Hôtel de Ville occuperont à nouveau leur poste à partir du 1er septembre.

L’équipe des mesures d’urgence de Moncton a conçu un plan en trois phases, afin de permettre aux fonctionnaires municipaux de reprendre leur activité en fonction de leur peur du nouveau coronavirus.

Les plus sereins pourront reprendre leur emploi à la mairie dès le 11 mai. La porte-parole de la Ville, Isabelle LeBlanc estime leur nombre à 30%, soit 60 personnes environ. Les salariés qui souhaitent encore télétravailler un peu chez eux pourront retrouver leur bureau le 1er juin.

«Ceux qui ont un problème de santé, par exemple, et qui sont mal à l’aise de revenir pourront attendre le 1er septembre, indique Mme LeBlanc. Nous voulons être accommodants. Nous serons aussi assez flexibles en fonction de l’évolution de la situation. Nous avons appris à travailler différemment. La technologie nous permet de collaborer à distance et ça fonctionne bien.»

La directrice des communications précise que les employés recevront à leur arrivée à l’Hôtel de Ville une trousse contenant un masque, du désinfectant et une paire de gants. Ils pourront aussi rester à deux mètres les uns des autres dans des espaces réaménagés à cet effet et s’orienter de façon sécuritaire grâce à des affiches, selon elle.

«Pour le public, ce sera toutes des autres étapes, souligne-t-elle. Nous devons suivre les consignes de la province.»

Elle remarque d’ailleurs que les plans de retour au travail seront différents dans les infrastructures destinées surtout à l’accueil de spectateurs, comme La Place Resurgo et le zoo.

Mme LeBlanc déclare à l’inverse que les employés du centre des opérations techniques ont repris leurs activités depuis quelques semaines déjà (pour réparer les nids de poule, nettoyer les trottoirs, les parcs et les sentiers ainsi que peindre les signalisations routières, par exemple).

«C’est important d’être prêt quand les restrictions seront levées, affirme-t-elle. Nous sommes heureux de revoir déjà du mouvement, même si la municipalité suit toutes les consignes de santé publique.»

Le représentant des membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à la Ville de Moncton, Léo Melanson se montre également impatient de voir ses collègues au travail.

«C’est tout du monde qui des familles, fait-il valoir. Mon objectif est de remettre tous nos employés back safe à l’ouvrage.»

Il se réjouit des mesures de sécurité prises par son employeur.

«C’est là qu’est notre grosse affaire astheure: mettre des plastiques sur les sièges des camions, puis des masques, puis des gants, puis tout ce qu’on a besoin pour être safe, raconte-t-il. C’est qu’on a des groupes, et c’est vrai de dire que la sécurité me bodre. On ne sait jamais. Mais si tout le monde respecte les mesures on sera en sécurité, I hope.»

M. Melanson admet que certains de ses camarades ont peur de contracter la COVID-19.

«Les employeurs m’ont expliqué que si les salariés sont nerveux, ils pourront faire de l’ouvrage tout seul, témoigne toutefois le syndicaliste. Ils proposent un choix. Je ne veux pas essayer de les bragger, mais ils sont bons pour travailler avec nous autres.»