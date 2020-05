Déconfinement: certaines salles à manger resteront fermées

L’assouplissement des règlements relatifs à la COVID-19 permet aux restaurants du Nouveau-Brunswick d’accueillir de nouveau des clients dans leurs salles à manger sous certaines conditions.

Dans la Péninsule acadienne, des établissements se préparent pour le retour des gens après plusieurs semaines de fermeture. D’autres, pour des raisons de gestion, préfèrent maintenir un «simple» service de plats à emporter.

Il y a quelques jours, la province a annoncé qu’elle passait à la phase 2 de son plan de rétablissement. Cette étape permet la reprise des interventions chirurgicales électives, la réouverture d’entreprises et la reprise d’activités, tout en poursuivant les efforts visant à prévenir la transmission du coronavirus.

Par exemple, le restaurant Pinokkio, à Shippagan, va commencer à accueillir des clients à compter du 13 mai. Fermé depuis la mi-mars, l’établissement a instauré de nouvelles mesures hygiéniques pour respecter les recommandations de l’industrie et du gouvernement.

«Moins de tables pour respecter la distanciation, nouvelles mesures d’hygiène avec station désinfectant les mains pour les clients et employées dans le but de vous fournir un service et une expérience plus sécuritaires», peut-on lire sur la page Facebook de l’entreprise.

Au populaire restaurant Chez Raymond, à Néguac, on rappelle que seuls les personnes habitant à la même adresse ou les membres de la bulle familiale autorisée par le gouvernement provincial peuvent s’asseoir à la même table. Le buffet ne sera plus offert jusqu’à nouvel ordre.

D’un autre côté, même s’ils ont droit de le faire, les propriétaires du restaurant Au P’tit Mousse, à Lamèque, n’ont pas l’intention de rouvrir leur salle à manger pour le moment.

«Ce n’est pas dans nos intentions. On ne peut pas contrôler les gens qui entrent pour passer une commande au comptoir. S’ils sont 15 ou 20, qu’est-ce qu’on fait avec tout ce monde qui attend? On ne peut pas vraiment faire de la distanciation sociale dans le genre de restaurant que nous avons. Chez nous, les gens font un peu comme chez eux. Ils collent deux tables ensemble et ils s’assoient en groupe. À un moment, ça en ferait beaucoup à gérer», explique Renée Noël, copropriétaire de l’entreprise.

Une réouverture demanderait aussi de déployer des ressources additionnelles pour le nettoyage et la désinfection constante des machines distributrices de boissons gazeuses et des condiments, sans oublier les bacs à ustensiles.

«Il faudrait qu’il y ait des gens exprès pour ce travail, car chez nous, les clients se servent eux-mêmes. Mais, ça en fait beaucoup à gérer.»

Après avoir été fermé en mars pendant quelques semaines, Au P’tit Mousse a rouvert ses portes au début avril avec un service à emporter.

Malgré tout, l’entreprise connaît un bon roulement – elle a même été en mesure d’offrir des dons significatifs à certains organismes communautaires – mais Renée Noël ressent cependant l’impact de la pandémie.

«Tout de suite, c’est correct, je ne pensais pas que ce serait aussi occupé, mais il va y avoir un après et les ventes de cet été ne seront pas les mêmes que l’été dernier. Normalement, l’été permet de faire un peu plus de revenus pour compenser pour les périodes un peu plus lentes, mais il n’y aura pas de revenus de touristes. L’avenir est encore incertain, donc il faut faire attention à sa gestion. Il faut tout payer les factures au bout du compte, même s’il y a moins de revenus.»

Seulement cinq clients à la fois

Après six semaines de fermeture provisoire, le Dixie Lee de Caraquet vend de nouveau des repas de délicieux poulet et poisson frit depuis quelques jours. Comme le P’tit Mousse de Lamèque, la salle à manger demeurera fermée pour le moment, mais la direction s’est chargée d’adapter les lieux davantage pour assurer la distanciation sociale.

Seulement cinq clients sont permis à l’intérieur à la fois. Des planches de plexiglas protègent les employées. Le menu a été simplifié pour comprendre seulement les plats les plus populaires.

«Ça demande beaucoup de gestion. Il faut penser à tout», dit Tony Murray, responsable de l’entreprise.

La longue période de fermeture a eu un impact sur l’entreprise, mais entre temps, la population a commencé à s’habituer à la nouvelle réalité.

«Nous avons été fermés depuis le 20 mars. À un moment, il n’y a plus de revenus qui entrent, mais nous avons quand même un loyer, de l’électricité, des taxes foncières, des assurances et tout ça à payer. La compagnie d’assurances ne va pas attendre pour son paiement. Ce n’est pas évident du tout. Mais pendant le temps que nous étions fermés, les gens se sont habitués aux mesures dans les épiceries et pharmacies. Ils savent pas mal quoi faire.»