Edmundston: grand ménage du printemps dans les sentiers de vélo

Une grande corvée de nettoyage des sentiers de vélo se tiendra à Edmundston au cours du long weekend de la fête de la Reine.

La population est invitée à prendre part à l’activité qui débutera samedi matin, le 16 mai, et qui se poursuivra jusqu’au lundi suivant, en après-midi.

L’initiative est rendue possible grâce à la collaboration du Service des sports et loisirs de la Ville d’Edmundston, d’Événements Edmundston et de Sentiers Madawaska.

Les personnes intéressées pourront contribuer à refaire une beauté aux sentiers en effectuant les travaux qui se feront en suivant les directives de la santé publique.

Le formulaire d’inscription est disponible sur les pages Facebook du Pavillon Sportif d’Edmundston et d’Événements Edmundston. Il est aussi possible de s’inscrire et d’obtenir des détails en communiquant par téléphone avec le Pavillon Sportif d’Edmundston au 739-2122.

Il y a actuellement 18 sentiers de vélo dans la région d’Edmundston, sentiers qui peuvent également servir pour la marche, la course à pied et pour la raquette en hiver.