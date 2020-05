Edmundston va consacrer 1,7 M$ à divers travaux d’asphaltage

La Ville d’Edmundston donnera sous peu le coup d’envoi à une série de travaux d’asphaltage qui seront effectués un peu partout dans la municipalité. Une somme de 1,7 million de dollars sera consacrée à ces travaux qui devraient se mettre en branle le 18 mai et qui seront l’oeuvre de la firme Madawaska Paving.

La liste des artères qui auront droit à un nouveau revêtement d’asphalte comprend les rues Sylvie et Edgar dans le secteur Saint-Basile, Boucher à Saint-Jacques, de même que les rues Martin, Cormier, Saindon, Victoria, Philippe, Rice, Laporte, ainsi que le Boulevard Mgr-Numa-Pichette.

Le conseil municipal a également accepté d’aller de l’avant avec des travaux sur une partie de la rue Principale dans le secteur de l’église de Saint-Basile ainsi qu’une réfection complète des trottoirs de l’entrée de l’Hôtel-Dieu à la rue Marguerite-Thibodeau.

Une réfection complète d’une section de la rue Principale (près des rues Damase, Thériault et Edgar à Saint-Basile) est également dans la mire de l’administration municipale, mais requiert la participation financière de la province du Nouveau-Brunswick.

Nichée à l’entrée du centre-ville d’Edmundston, la rue J.-Enoïl-Michaud sera complètement réaménagée.

Diverses options d’aménagement s’offrent à la municipalité qui a lancé un processus de consultations publiques dans le cadre de son initiative Réalise Edmundston.

Cette réfection de la rue est nécessaire en raison de la fin de vie utile de son réseau souterrain d’eau et d’égouts et de la condition de la chaussée et des trottoirs.