J.D. Irving annonce la réouverture au public de trois parcs

L’entreprise néo-brunswickoise J.D. Irving a annoncé la réouverture au public de trois des parcs qu’elle exploite à travers la province.

La Dune de Bouctouche, de même que le Parc naturel Irving et le parc Wolastoq à Saint-Jean ont ainsi de nouveau accueilli des visiteurs depuis samedi.

L’accès aux trois endroits était interdit depuis la fin du mois de mars dernier en raison de la pandémie de COVID-19.

Les grands rassemblements ne sont toutefois pas encore permis, tout comme l’accès aux installations sanitaires, aux centres d’information pour visiteurs et aux aires pour BBQ qui se trouvent sur place.

Il n’y aura pas non plus de programme d’interprétation, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

L’entreprise demande aux visiteurs de continuer à respecter les règles de distanciation physique, sans quoi elle pourrait à nouveau ordonner la fermeture des lieux.

En attendant un assouplissement de ces mesures de distanciation, les sentiers pourront être empruntés à sens unique.