Nord-Ouest: les dépôts de recyclage vont disparaître

Les gros bacs bleus situés dans les différentes communautés du Nord-Ouest et servant au recyclage de diverses matières comme le papier et les contenants de métal et de plastique seront éliminés d’ici la fin juin, a fait savoir mardi la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO).

L’instauration d’un nouveau programme régional de recyclage à domicile qui a débuté en janvier a sonné le glas de ces dépôts de recyclage volontaire qui étaient de toute façon inopérants depuis la fermeture temporaire du centre de tri régional l’Atelier des Copains en raison de la crise de la COVID-19.

La pandémie avait aussi forcé la CSRNO à interrompre temporairement en mars ses collectes de matières recyclables sur son territoire.

Depuis 1997, les installations de la CSRNO en matière de recyclage comportaient 26 dépôts communautaires (gros bacs bleus) installés un peu partout dans les différentes municipalités et DSL de la région couverte par l’organisme.

«Pour recycler, la plupart des résidents devaient apporter leurs matières aux dépôts, donc les trier à la maison, les placer dans leur voiture et se rendre aux différents emplacements de recyclage. Plusieurs résidents ont exprimé qu’ils choisissaient de ne pas recycler en raison de la non-accessibilité de ce système de recyclage», a expliqué par voie de communiqué Jovanie Lagacé, la coordonnatrice en éducation et communications de la CSRNO.

Vers une reprise des centres de remboursement?

La pandémie de COVID-19 avait également forcé Encorp Atlantique à cesser ses activités dans les 69 centres de remboursements de contenants consignés qui se trouvent au Nouveau-Brunswick.

Pierre Landry, le directeur de la société, a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’il souhaitait bien évidemment une reprise de service dès que cela sera possible.

«On s’attend à de nouvelles directives de la part du gouvernement au cours des prochains jours, c’est certain qu’il y a un peu d’impatience dans l’air chez les opérateurs. Certains ont profité de l’occasion pour rénover et améliorer leurs installations en attendant la suite des choses.»

«Je tiens tout même à souligner la patience des gens qui conservent généralement leurs contenants consignés à la maison en attendant la réouverture de leur centre plutôt que de les jeter aux ordures. Je crois que c’est dans l’ADN des Néo-Brunswickois de vouloir recycler», a souligné M. Landry.

Ce dernier se dit persuadé que les centres de remboursement seront en mesure de répondre à une forte demande lorsque ceux-ci reprendront leurs activités normales.

«C’est certain que les gens vont avoir hâte de vider le garage et la remise des produits consignés qui s’accumulent sans cesse! Ça sera spectaculaire et un défi au début, mais avec une bonne logistique et possiblement des heures d’ouverture prolongées, ça sera possible de répondre à grande demande», a indiqué le directeur d’Encorp.

Recycle NB invite les gens à faire preuve de patience

Recycle NB s’attend aussi à ce que les les gens qui souhaitent retourner leurs matières recyclables soient très nombreux lorsque les dépôts et les centres de remboursement rouvriront.

L’organisme provincial qui gère les programmes de réduction des déchets de matières désignés invite les gens à conserver leurs produits comme la peinture, les produits électroniques, l’huile et le glycol le plus longtemps possible, jusqu’à ce que les points de collecte reprennent leurs activités de recyclage.

« Une fois ces restrictions levées, les résidents qui veulent se débarrasser d’huile usagée, de glycol, de filtres à huile usagés, de lubrifiants en aérosol ou de contenants en plastique pour l’huile et le glycol pourront les rapporter à un centre de récupération. En attendant, ne jetez pas ces produits avec vos ordures ménagères», a affirmé Albert Girard, de la Société de gestion des huiles usagées de l’Atlantique.