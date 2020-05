Protéger les personnes âgées, mais à quel prix?

Un gérontologue met en garde contre un isolement prolongé des résidents des foyers de soins.

Linda Guitard est déchirée.

Si son coeur ne rêve que de serrer son père dans ses bras, le déconfinement du foyer où il réside lui fiche aussi la frousse.

«C’est un couteau à deux tranchants. Mon coeur voudrait tellement aller le voir le plus tôt possible, mais je me dis: à quel prix? Est-ce que je vais le mettre à risque? Est-ce que les autres visiteurs vont le mettre à risque?»

La femme de Petit-Rocher et son père, bientôt âgé de 88 ans, échangent pour l’instant au téléphone, par vidéoconférence ou à travers les fenêtres du Manoir du Rocher.

«La propriétaire du foyer me dit qu’il s’ennuie beaucoup dernièrement. Lorsque je vais le voir à la fenêtre, je trouve qu’il commence à être un peu plus désorienté. Il me demande souvent: “Ben, pourquoi tu n’entres pas?”»

Mme Guitard remarque que son père semble, ces temps-ci, plus déprimé qu’à l’habitude.

«Je remarque par son non verbal qu’il habite en lui une tristesse qu’il n’avait pas avant.»

S’il s’épanouissait au foyer jusqu’au confinement obligatoire, il l’aurait récemment comparé à une prison.

«Il m’a dit l’autre jour: “Linda, il n’y a pas une grosse différence entre une prison et ici. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer, on mange et on dort, c’est tout.”»

Privé de contact avec ses trois enfants et ses petit-enfants, Mme Guitard estime que son père souffre probablement d’un sentiment d’abandon.

«Tous les résidents du Manoir sont très bien soignés (…), mais ça ne remplace pas la famille. En fin de vie, tout ce qui compte pour eux c’est les proches.»

Trouver l’équilibre

Le gérontologue Valois Robichaud s’inquiète de la santé des personnes âgées vivant en confinement aux foyers de soins prolongés ou seule à la maison.

C’est pourquoi il milite pour un déconfinement progressif et adapté des résidences néo-brunswickoises.

«L’individu est un sujet parlant, pensant et agissant. Pour qu’il devienne ce qu’il est, il a besoin d’être en rapport et en relation avec son semblable, sinon, c’est le repli sur soi qui l’attend(…)»

Ce repli, souligne M. Robichaud, peut entraîner une avalanche de soucis psychiques et physiologiques, parfois appelée syndrome du glissement.

«Généralement, la personne n’a plus le goût à rien. Se lever, se laver et même manger ne compte plus. La peur de se retrouver seul augmente l’état d’angoisse (…) Il s’en suit une perte d’autonomie, les muscles s’atrophient et de nouvelles infections rénales et urinaires peuvent se présenter, avec des épisodes de confusions.»

Le gérontologue ajoute que des troubles cognitifs peuvent aussi apparaître en raison de la dénutrition, la fatigue et la dépression de l’individu.

«Nous aurons besoin d’ouvrir très prochainement les portes des foyers de soins aux aidants naturels ou aux proches aidant pour renouer le lien affectif avec la personne âgée», a-t-il argumenté.

Si le confinement se prolonge, M. Robichaud craint que «la pulsion de mort» envahisse les plus fragiles.

Il doute aussi que les individus en confinement arrivent à suivre les règles de la Santé publique encore longtemps.

«Lorsque l’affectif n’est pas nourri par la relation, la présence et la parole, la raison seule n’a plus la capacité de faire en sorte que l’on suive les règles, les conditions. Je peux être raisonnable pour un temps, mais après ça ne fonctionne plus. L’humain n’est pas qu’un être raisonnable, il est affectif et relationnel.»

Évidemment, M. Robichaud reconnaît l’importance de faire extrêmement attention afin d’éviter une propagation de la COVID-19 comme c’est le cas dans certaines résidences du Québec et de la Nouvelle-Écosse.

Ayant mesuré les risques, il préconise toutefois le besoin de trouver un équilibre entre la santé, la sécurité et le bien-être spirituel des personnes âgées.

Le morale bas

Au Foyer chez Monique, à Petit-Rocher, les résidents commencent à se sentir «étouffés» par le confinement.

Selon la propriétaire, les arguments sont plus fréquents, les fumeurs plus actifs et le moral généralement plus bas.

«Les aînés sont beaucoup plus songeux», a-t-elle ajouté.

Mme Boudreau a confié qu’un de ses résidents a même fondue en larme récemment, disant qu’il n’était «plus capable».

Albertine Comeau, résidente de l’Auberge du Soleil, à Moncton, décrit une atmosphère semblable.

«Avant, les couloirs étaient toujours pleins les dimanches après-midi. La visite entrait et sortait; les petits-enfants couraient, certains amenaient même leurs chiens voir mémère. Maintenant… c’est le silence. Il n’y a plus rien.»

Pour sa part, la dame de 90 ans s’adapte quand même bien au confinement.

«Ce n’est pas facile pour les personnes âgées qui n’ont pas de contact avec leur famille, qui ont des problèmes de visions et qui ne peuvent plus lire ou écrire.

Vous savez, regardez The Price is Right (Le juste prix) à longueur de journée ça devient long pour eux», a-t-elle toutefois témoigné.

De plus, Mme Comeau rapporte que rares se font les jours où un de ses voisins de chambre ne quitte pas pour l’hôpital.

«Le bras qui faisait mal dû à l’arthrite, il fait très mal ces temps-ci.»

Même si le personnel de l’Auberge du Soleil remue terre et ciel afin de divertir ses résidents, Mme Comeau affirme que rien ne peut remplacer la visite d’un proche.

Tous les intervenants avec lesquels nous avons discuté ont indiqué qu’ils aimeraient voir l’autorisation d’introduire un ou deux aidants naturels par personnes âgées dans les résidences de soins.

Le gouvernement provincial n’a rien annoncé à ce sujet lors du dévoilement de la 2e phase de déconfinement, vendredi.