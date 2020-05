COVID-19: nouvelles règles pour les visites aux patients en fin de vie

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a annoncé de nouvelles règles concernant les visites aux patients en fin de vie dans les hôpitaux, les foyers de soins et les centres de soins palliatifs.

Les patients seront autorisés à désigner deux visiteurs qui pourront venir leur offrir du soutien et du réconfort. Les deux personnes choisies seront les deux seuls visiteurs autorisés, et le patient ne pourra en recevoir qu’un seul à la fois. Aucune substitution ne sera autorisée. Si un visiteur désigné, comme un conjoint âgé et fragile ou une personne ayant un handicap, a besoin d’une deuxième personne pour l’aider, cette personne serait considérée comme le deuxième visiteur choisi.

«La COVID-19 représente un grave risque pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, a déclaré la Dre Russell. Nous continuerons à faire preuve de vigilance en leur nom. Mais je crois que nous pouvons permettre des visites à nos être chers dans un souci de compassion, tout en continuant à protéger les personnes qui sont le plus à risque.»

Tous les visiteurs désignés devront: