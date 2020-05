Le Nouveau-Brunswick sort doucement de sa torpeur

Suspendues pendant près de deux mois, les activités reprennent peu à peu à travers la province. Du nord au sud, entreprises et institutions prennent leurs marques et s’adaptent à une nouvelle réalité. Tour d’horizon.

Carl et Kevin White avaient tout prévu. Les propriétaires de la boutique de vêtements Captain’s Cabin à Bathurst ont accueilli leurs premiers clients dès samedi matin, quelques heures après que le gouvernement ait enclenché la deuxième phase du déconfinement.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles: des stations de lavage pour les mains sont placées à des endroits stratégiques, un marquage au sol organise les allers et venues et les employés se tiennent désormais derrière une vitre de plexiglas.

«Cette pandémie transforme profondément notre façon de faire des affaires, souffle Kevin White. Chaque fois qu’une personne essaie un habit, on doit le laisser dans un sac pendant trois à quatre jours avant de le laver à haute température! Nous désinfectons le comptoir, les cabines d’essayage et le terminal de paiement entre chaque transaction. J’imagine que c’est ça, la nouvelle normalité.»

À sa grande surprise, les clients ont répondu présents dès l’annonce de la réouverture.

«S’assurer que chacun respecte la distanciation dans la boutique, ce sera l’un de nos gros défis, anticipe l’entrepreneur. Après une fermeture de 50 jours, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Finalement, beaucoup sont venus faire leurs emplettes. On sent que les gens veulent soutenir les commerces de proximité.»

À deux pas de là, sur la rue Main, le café Kaffeine Espresso Bar laisse les amateurs de boissons chaudes s’asseoir dans la salle à manger depuis lundi matin. La gérante, Julie Bartkow, a vu le fonctionnement de son établissement se transformer en un clin d’œil.

Les entrées et les sorties se font par deux portes distinctes. Les tables sont désormais plus espacées. Chaque employé est équipé d’un masque et de gants et doit remplir un questionnaire de dépistage à son arrivée.

«Nous sommes chanceux que la disposition des lieux nous permette de mettre en place facilement ces mesures. Ça fait beaucoup de changements, mais ça nous force à faire preuve de créativité et à trouver de nouvelles façons de faire», soutient Julie Bartkow.

D’autres sont forcés d’imposer des règles plus strictes. Le magasin d’ameublement BrandSource Rice, à Edmundston, a choisi d’exiger le port du masque à tous ses clients. L’entrée dans l’espace d’exposition du mobilier se fait au compte-gouttes.

«Nous contrôlons le nombre de personnes qui franchissent la porte. Les clients doivent attendre la disponibilité d’un conseiller», précise le propriétaire Jim Rice.

Samedi matin, les premiers acheteurs étaient déjà au rendez-vous à peine cinq minutes après la réouverture.

«On peut voir que les gens sont contents de prendre l’air et de magasiner, observe M. Rice. C’est un soulagement de pouvoir redémarrer. Ça fait du bien à tout le personnel de reprendre une certaine routine.»

Un réveil lent et progressif

Bien entendu, tous les établissements ayant reçu le feu vert de la province n’ont pas pu organiser une reprise aussi rapide. La Place Champlain de Dieppe, par exemple, se donne jusqu’à mercredi avant d’ouvrir ses portes au public. La Société dentaire du Nouveau-Brunswick a également fait savoir qu’un cabinet ne serait prêt à traiter les patients avant le 13 mai. Du côté des bibliothèques publiques, aucune date n’a été divulguée jusqu’à présent, mais les détails devraient suivre au cours de la semaine. On ignore également quand les parcs nationaux de Fundy et de Kouchibouguac reprendront du service.

Certains campings s’apprêtent en tout cas à lancer leur saison. En l’absence de touristes en provenance de l’étranger ou d’autres provinces, celle-ci s’annonce déjà catastrophique.

Lyne Arseneault, gérante du Camping Cap Lumière près de Richibuctou-Village, a enregistré un déluge d’annulations et s’attend à des mois difficiles.

Les emplacements seront accessibles dès le 15 mai, mais les salles de bain collectives resteront fermées jusqu’à nouvel ordre. Conséquence: les propriétaires de tentes ne seront plus admis. «Il faut s’adapter et espérer que l’on passe rapidement au travers de cette crise», s’attriste Mme Arseneault.

Le Centre Aberdeen reprend vie

Plus au sud, la vie reprend à petits pas dans le centre culturel Aberdeen de Moncton. Plusieurs artistes ont déjà retrouvé leur studio. La garderie du centre pourrait accueillir les enfants dès le 19 mai, indique le directeur René Légère, mais les galeries d’art n’ouvriront que dans deux semaines, une fois que la signalisation et les protocoles sanitaires seront en place.

Son équipe réfléchit également à une nouvelle fonction pour la salle de spectacle Bernard-LeBlanc. «On se demande comment utiliser la salle pour des productions destinées au web, ça permettrait aux créateurs d’avoir accès à des moyens techniques plutôt que de se produire depuis leur chambre, dit-il. C’est le plan pour le festival Acadie Rock, mais la salle pourrait être utilisée avant ça.»

Sur la rue Main, les employés municipaux sont de retour à l’hôtel de ville depuis lundi matin. En revanche, l’accès au public ne sera pas permis avant la semaine prochaine.

L’ouverture des autres installations gérées par la municipalité n’est pas encore à l’ordre du jour. Isabelle LeBlanc, la porte-parole de la Ville de Moncton, estime que le Zoo n’accueillera pas ses premiers visiteurs avant deux ou trois semaines.

Le plan de réouverture devra d’abord être approuvé par le conseil municipal et le comité de coordination des mesures d’urgence, explique-t-elle.

«Il y a énormément de travail à réaliser. Est-ce que l’on crée un parcours à sens unique, est-ce qu’on ouvre seulement une partie du zoo? Ce sont des discussions qu’on entame ce matin. Pour l’instant, l’accent est mis sur le retour au travail du personnel.»