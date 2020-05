Les dentistes recommenceront mercredi à traiter certains patients

Les cliniques dentaires du N.-B. recommenceront mercredi à traiter des patients manuellement, mais le véritable retour à la normale pourrait prendre un bout de temps encore.

Contrairement à certains commerces, les cliniques dentaires de la province n’ont pas ouvert leurs portes lundi. La Société dentaire du N.-B. a proscrit une ouverture ce mercredi, le temps que les cliniques se préparent à accueillir des patients selon les nouvelles règles.

Le Dr Henri LeBlanc, dentiste au Centre dentaire Harrisville à Moncton, explique que son équipe est dans les préparatifs depuis lundi.

«Ça se passe très bien. Ça va prendre quelques jours à préparer les cabinets, mais d’ici mercredi, on devrait être capables de voir les patients en toute sécurité.»

À son bureau, les dentistes et assistants dentaires porteront des masques haut de gamme et des casques à visière.

Les opérations dentaires dégagent évidemment beaucoup de particules dans l’air lorsqu’un dentiste travaille dans la bouche d’un patient. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir tant de protection, selon le Dr Henri LeBlanc.

«Je dirais que les exigences sont acceptables. Ce n’est pas comme si on est restreints dans la capacité des traitements qu’on peut offrir avec de l’équipement de protection», dit le dentiste.

Si vous attendez depuis des semaines pour voir votre dentiste, vous pourriez encore avoir à attendre. Dans un document à l’intention des dentistes, la SDNB oblige le traitement prioritaire des cas les plus urgents, même après l’ouverture partielle de mercredi.

Les listes d’attentes seront filtrées sur ordre de priorité. Les traitements préventifs pratiqués par des hygiénistes dentaires sont aussi interdits jusqu’au premier juin.

Avant le déconfinement partiel, il fallait être dans une situation très grave pour qu’une opération chez un dentiste soit permise.

Selon le Dr Henri LeBlanc, les dentistes recommandaient plutôt l’utilisation d’antibiotiques et d’antidouleurs. Si cela échouait après quelques essais, les patients pouvaient être référés à d’autres traitements avec des normes de santé publique très sévères.

«Il y avait un nombre de traitements très restreint. C’était surtout de la pharmacothérapie», explique Henri LeBlanc.

Pendant le confinement, le Centre dentaire Harrisville a reçu environ 20 appels par jour de personnes qui n’ont pas de dentiste régulier ou qui ne pouvaient pas rejoindre leur dentiste.

«C’est énorme. En temps normal, on ne voit pas ce volume-là.»

Dès mercredi, pour ces gens-là et pour d’autres cas urgents, il sera possible pour les dentistes d’extraire la source de la douleur ou de faire des traitements de canal, ce qui était interdit pendant les premières phases du confinement.

«La plupart des cabinets vont orienter leurs efforts pour que les gens soient soulagés de leurs douleurs et de leurs infections», estime le Dr Henri LeBlanc.

Des choses non urgentes comme les réparations de dents fracturées et les traitements orthodontiques vont reprendre leur cours dès que ces cas urgents sont réglés.

Le Dr LeBlanc affirme qu’il a très hâte de pouvoir recommencer à travailler à plein régime. De plus, les membres de son équipe pourront revoir leurs collègues, ce qui devrait augmenter le moral des troupes.

«Je pense qu’on a tous hâte d’aider les gens, parce qu’ils ont besoin de soins. Il y a des gens qui ont souffert pendant cette période-ci», affirme le dentiste.

Jugement professionnel et protocoles

«On demande aux dentistes d’utiliser leur bon jugement professionnel et de bien vouloir traiter les cas où les patients ont véritablement besoin de soins et de moins mettre l’emphase sur l’hygiène dentaire pour l’instant», a indiqué à l’Acadie Nouvelle Paul Blanchard, directeur de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick.

«En attendant la réouverture des cabinets dentaires, les dentistes en profitent pour se réunir avec leur personnel et de se pratiquer à travailler avec quelques changements qui devront être apportés dans les lieux de travail.»

Les efforts seront mis dans les premiers jours sur l’éloignement physique.

Ainsi, il ne sera pas surprenant de voir sur les planchers et les murs des marques favorisant cette distanciation physique.

Certains dentistes pourraient aussi demander à leurs clients d’attendre dans la voiture avant d’obtenir la permission d’entrer dans le cabinet.

«On veut éviter les situations où plusieurs personnes se trouveraient en même temps dans la salle d’attente», a illustré M. Blanchard.

En plus des mesures préventives de base comme le port du masque et le lavage des mains, les clients qui vont retrouver leur dentiste pourraient fort bien devoir se soumettre à un questionnaire de santé et à une prise de la température corporelle avant de pouvoir s’assoupir sur la longue chaise du professionnel des soins dentaires.

« Nos membres sont habitués depuis des années à travailler avec des protocoles pour prévenir les infections, c’est une grande priorité dans la profession. On sera quand même plus vigilant qu’à l’habitude», a souligné le directeur de la SDNB.

Comme dans bien des secteurs d’activités, le retour à la normale se fera graduellement chez les dentistes néo-brunswickois.

Ceux qui souhaitent par exemple des services pour un simple nettoyage des dents pourraient devoir patienter un certain temps avant d’obtenir un rendez-vous.

«Les dentistes peuvent à leur guise et selon leur capacité décider de prolonger leurs heures d’ouverture afin d’accommoder le plus de clients possible et de réduire leur liste d’attente », a souligné Paul Blanchard.

Avec la collaboration du journaliste Sébastien Lachance