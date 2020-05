COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

La COVID-19 continue de faire des ravages au Canada alors que le nombre de personnes qui ont été infectées et le nombre de décès atteindra 70 000 et 5000, respectivement, mardi.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de lundi à mardi, le nombre de cas au pays s’élève à 69 981. Il s’agit d’une hausse de 1133 cas par rapport à la veille (1,65%).

Des 69 981 cas répertoriés, 47,2% sont considérés comme guéris.

Le nombre de décès atteint maintenant 4993, en hausse de 121 par rapport à la veille (2,48%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 7,13% (contre 3,58% dans les province de l’Atlantique).

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 38 469 confirmés (incluant 3013 morts, 9703 guérisons)

Ontario: 20 546 confirmés (incluant 1669 morts, 15 131 guérisons)

Alberta: 6300 confirmés (incluant 117 morts, 4659 guérisons)

Colombie-Britannique: 2353 confirmés (incluant 130 morts, 1719 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 1019 confirmés (incluant 48 morts, 767 guérisons)

Saskatchewan: 568 confirmés (incluant 6 morts, 363 guérisons)

Manitoba: 278 confirmés (incluant 11 présumés, 7 morts, 247 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 confirmés (incluant 3 morts, 244 guérisons)

Nouveau-Brunswick: 120 confirmés (incluant 118 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 27 confirmés (incluant 27 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés (incluant 13 guérisons)

Yukon: 11 confirmés (incluant 11 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 69 981 (incluant 4993 morts, 33 007 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 4,2 millions de cas d’infection et de 287 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,385 million d’infectés aux États-Unis, dont 81 796 morts.

Attaquer le coronavirus sur trois fronts accélérerait la guérison

Attaquer le coronavirus sur trois fronts avec trois médicaments différents semble grandement accélérer la guérison des patients qui présentent des symptômes faibles ou modérés, ont constaté des chercheurs de Hong Kong.

Les trois médicaments antiviraux sont le ritonavir, la ribavirine et l’interféron bêta 1.

Les chercheurs écrivent dans le journal médical The Lancet qu’on ne détectait plus la présence du virus, en moyenne, au bout de sept jours chez les patients ayant profité de ce traitement, comparativement à 12 jours pour les autres.

Les symptômes ont aussi disparu plus rapidement dans le premier groupe que dans le second.

Les patients ayant reçu ce traitement ont été hospitalisés en moyenne pendant neuf jours, contre 14,5 jours pour le groupe témoin.

Le traitement s’est seulement montré efficace chez les patients qui présentaient des symptômes depuis sept jours ou moins. Aucune différence notable n’a été constatée chez les autres, possiblement parce que le virus avait eu plus de temps pour se multiplier.

Les marchés asiatiques reculent

Les craintes suscitées par de nouvelles éclosions de coronavirus à travers le monde ont plombé les bourses asiatiques mardi, mais les bourses européennes se portaient légèrement mieux.

En début de séance en Europe, le FTSE 100 britannique avançait de 0,3% et le DAX allemand de 0,1%. Le CAC français perdait 0,1%.

Avant l’ouverture des marchés à New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 cédaient 0,2%.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 0,1% à Tokyo et le Hang Seng 1,5% à Hong Kong. Le Kospi a cédé 0,7% à Séoul et la bourse de Shanghaï 0,1%.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut progressait de 64 cents US à 24,78 $US le baril.