Des parcs provinciaux rouvriront vendredi

Le gouvernement provincial a annoncé mardi que les parcs provinciaux et d’autres attractions touristiques rouvriront au cours des prochaines semaines, ajoutant que les services y seront limités et qu’il n’y aura pas d’activités coordonnées, ni de programmation ou d’événements.

La vague de réouverture débutera dans le sud, vendredi, alors que les parcs de Mactaquac, de la plage New River, d’Anchorage (île Grand Manan), de baie Oak et la promenade du sentier Fundy seront à nouveau accessibles.

Le vendredi 22 mai, ce sera au tour des parcs de l’anse Herring (île Campobello), du mont Carleton, de la plage Murray, de la plage Parlee, de la République et de la plage de Val-Comeau de rouvrir leurs portes.

Le parc provincial Sugarloaf rouvrira ses portes le 22 mai avec des services limités aux sentiers, aux toilettes publiques, au camping saisonnier et quotidien, et au parc à vélos avec télésiège.

Le Village historique acadien ouvrira ses portes le 9 juin, le parc provincial des rochers Hopewell le 5 juin, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick le 6 juin, et Kings Landing (du mercredi au dimanche) le 3 juin

Le gouvernement précise qu’aucune date n’a encore été établie pour cap Enragé, l’île Miscou (phare et centre d’information touristique) ainsi que les lieux patrimoniaux provinciaux Doak, Bonar Law, de la maison du shérif Andres, de l’île Ministers et de la ferme MacDonald.

Puisque les frontières provinciales demeurent fermées aux déplacements non essentiels, le ministère rappelle au public que les parcs provinciaux, les terrains de camping et autres attractions touristiques ne sont accessibles qu’aux résidents du Nouveau-Brunswick et aux autres personnes qui sont autorisées à se trouver dans la province.