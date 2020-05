Les homardiers ont hâte de prendre la mer

Être pêcheur de homard est une vocation. Car même si la prochaine saison sera plus courte dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, les pêcheurs ont tout de même hâte de prendre la mer vendredi matin.

La saison de pêche doit prendre son envol vendredi matin à 6h dans la zone 23 – zone qui comprend des pêcheurs du Restigouche, de la région Chaleur, de la Péninsule acadienne et du comté de Northumberland. La pêche fermera le 30 juin.

Normalement, la pêche au homard s’ouvre au début mai, mais à la fin avril, elle a été reportée par Pêches et Océans Canada de quelques semaines pour permettre aux usines de transformation de mettre en place les mesures de santé et de sécurité nécessaires dans un contexte de pandémie mondiale.

«Les pêcheurs sont prêts. On a attendu longtemps. À un moment, on ne savait même pas s’il était pour avoir une saison. Tout le monde est prêt et les gens ont hâte d’y aller», dit Réjean Comeau, pêcheur de Val-Comeau, dans la Municipalité régionale de Tracadie et vice-président de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Malgré tout, l’incertitude pèse sur la prochaine saison.

«Le fait de pêcher pendant deux semaines de moins, c’est déjà beaucoup et on sait que la météo va nous faire perdre des journées au cours de la saison aussi. Il est difficile de dire qu’on va avoir une année rentable dans les conditions actuelles.»

Depuis plusieurs semaines, de nombreux organismes de pêcheurs en Atlantique, dont l’Union des pêcheurs des Maritimes, réclament un plan de soutien du gouvernement fédéral. En date de mardi, rien n’avait encore été annoncé par Pêches et Océans Canada.

«Si aucun plan n’est présenté, on s’en va absolument vers une saison déficitaire. Ce qui est inquiétant, c’est qu’on ne sait pas du tout si on va pouvoir donner assez d’heures aux hommes de pont pour qu’ils se qualifient à l’assurance-emploi.»

Quant à l’écoulement du produit sur les marchés locaux et internationaux, les préoccupations persistent, bien que l’assouplissement des mesures de confinement mis en place un peu partout apporte une lueur d’espoir.

«Il y a un mois et demi, les perspectives étaient négatives. Mais on commence à voir un peu plus de positif. Les gens ont hâte de manger du homard, donc il y a une demande, mais pour combien de temps? On sait que la plupart des restaurants et des casinos aux États-Unis sont encore fermés pour le moment. Normalement, le homard pêché se vend au bout de 3 ou 4 mois, mais cette année, ça pourrait prendre près d’un an. Il y a aussi une grande inquiétude du côté des usines. Tout ceci, c’est du jamais vu.»

Distanciation presque impossible

Alors que la distanciation sociale est préconisée dans à peu près tous les lieux publics, cette pratique demeure presque impossible à faire sur un bateau de pêche, où l’espace est limité. L’Union des pêcheurs des Maritimes a tout de même fait beaucoup de sensibilisation auprès des homardiers pour qu’ils soient prêts à toutes les éventualités.

«Comme pêcheur, c’est presque impossible de respecter la mesure de garder six pieds de distance. On a des protocoles en place. On a des masques, des gants, du désinfectant à bord. Si un membre de l’équipage arrive avec une grippe ou une fièvre, il ne pourra pas embarquer à bord du bateau.»

Le port d’équipement de protection personnelle demeure volontaire.

«Comme capitaine, je dois le proposer à mon équipage, mais sur la mer, dans l’eau salée et la pluie, ça vaut c’que ça vaut. Avant d’embaucher des gens, il a fallu poser beaucoup de questions, comme s’ils reviennent d’un voyage à l’étranger ou s’ils ont été en contact avec quelqu’un démontrant des symptômes et ainsi de suite.»