Ouverture des garderies: «Impossible» de faire de la distanciation sociale

Les garderies éducatives du Nouveau-Brunswick pourront reprendre leurs activités au maximum de leur capacité dès mardi à condition de respecter les règles de la Santé publique.

Le gouvernement provincial a décidé de laisser les garderies accueillir le même nombre d’enfants qu’avant la pandémie afin d’éviter que des parents se retrouvent sans service de garde.

«Cette approche a été fondée sur le fait que pour retourner au travail, de nombreuses familles ont besoin de services de garde d’enfants», peut-on lire dans un document préparé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à l’intention des opérateurs de garderies.

«En permettant à ces établissements de fonctionner à leur pleine capacité, aucune famille ne sera désavantagée.»

Le document de 19 pages daté du 10 mai est accessible à tous sur le site web du ministère.

Afin d’accueillir autant d’enfants qu’avant la pandémie, les garderies devront relâcher certaines règles en matière de distanciation physique.

Le ministère demande aux services de garde de créer des groupes autonomes d’un maximum de 15 enfants qui n’auront pas à pratiquer la distanciation physique entre eux.

«Les établissements peuvent choisir de garder chaque groupe séparé ou d’autoriser des groupes dans la même zone à condition qu’une distance de deux mètres soit maintenue entre chaque groupe», avance le ministère.

Les enfants et les éducatrices devraient toujours rester avec le même groupe.

La nouvelle directive correspond à peu près ce qui se fait déjà au service de garde l’Envolée de Fredericton qui sert de garderie d’urgence pour les travailleurs essentiels depuis le début de la pandémie.

«Au préscolaire, c’est impossible de demander à des enfants en bas de 4 ans de faire de la distanciation sociale», explique la directrice de l’établissement, Vicky Fraser.

«Nous avons mis toutes les mesures possibles en place, mais ça reste des enfants. C’est surtout quand vient le temps de jouer que c’est un certain défi.»

L’Envolée va notamment changer l’horaire de travail de ses éducatrices pour éviter qu’une employée travaille avec plusieurs groupes différents durant la journée.

Les garderies devront tenir un journal pour chaque groupe avec le nom de tous les membres afin de faciliter le travail de recherche des contacts par la Santé publique si un membre du groupe attrape la COVID-19.

Tous ceux qui seront autorisés à entrer dans la garderie, y compris les enfants, devront faire l’objet d’un dépistage en répondant à un questionnaire sur les symptômes de la COVID-19.

Les opérateurs de garderie devront aussi vérifier la température des enfants et des membres du personnel à l’aide d’un thermomètre infrarouge.

Le ministère de l’Éducation recommande aux garderies d’étendre les heures d’arrivée et de départ des enfants pour éviter les attroupements à l’entrée des établissements.

Les services de garde devront redoubler d’efforts en matière de nettoyage et de désinfection pour éviter la propagation du coronavirus.

À la garderie l’Envolée, du personnel supplémentaire a même été embauché pour s’occuper de ce surplus de travail.

«On ajoute quelques personnes pour la désinfection. Je vais avoir une équipe le matin qui va nettoyer les jouets de la veille. Mon équipe du soir, c’est plus de la conciergerie, mais aussi de la désinfection. C’est environ trois personnes de plus par jour», indique Mme Fraser.

Le lavage des mains régulier est également plus important que jamais dans les garderies. L’Envolée songe d’ailleurs à se doter d’un lavabo portatif pour permettre aux enfants de se laver les mains à l’extérieur avant d’entrer dans la garderie ou avant de retrouver leurs parents.

Le ministère interdit aux garderies d’utiliser leurs structures de jeux extérieurs ou leurs carrés de sable. Les excursions ne sont pas non plus autorisées.

Les enfants pourront tout de même jouer à l’extérieur et utiliser des jouets partagés comme des vélos et des ballons à condition qu’ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation.

Les enfants et les éducatrices n’auront pas à porter de masque à la garderie, sauf si un enfant commençait à montrer des symptômes de la COVID-19 durant la journée.

Si un enfant tombe malade et qu’une distance de deux mètres ne peut pas être maintenue, il devrait alors porter un masque non médical jusqu’à ce qu’un parent vienne le chercher.

La garderie l’Envolée cessera cette semaine d’accueillir les enfants des travailleurs d’urgence pour être en mesure de servir sa clientèle ordinaire dès mardi.

Vicky Fraser espère que les autres services de garde qui étaient fermés depuis le début de la pandémie reprendront aussi très bientôt du service pour éviter que des parents ne soient laissés pour compte.

«Parmi les parents des enfants qui fréquentaient notre garderie d’urgence, je pense que toutes les garderies vont rouvrir.»

Selon le ministère de l’Éducation, en date de la semaine dernière, le Nouveau-Brunswick comptait 85 garderies d’urgence qui accueillait 1200 enfants de travailleurs essentiels.

Les services de garde non réglementés peuvent déjà rouvrir leur porte depuis vendredi à condition d’avoir un plan opérationnel pour la COVID-19.

Il n’a pas été possible d’obtenir des précisions du ministère sur cette distinction entre la date d’ouverture des garderies éducatives et celle des garderies non réglementées avant la fin de la journée, mardi.