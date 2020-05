Un jeune homme arrêté après une saisie d’armes majeure

Une partie des armes saisies par la police à Maple Ridge et Centreville. - Gracieuseté

Un homme âgé de 19 ans, de Maple Ridge, près de Woodstock, fait face à douze chefs d’accusation en lien avec l’exécution de mandats de perquisition à Maple Ridge et à Centreville et à la saisie de drogue et de 17 armes à feu.

Le 7 mai, des agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition sur la route 605, à Maple Ridge, et ont saisi 16 armes à feu, dont deux armes de poing chargées et quatre armes à feu prohibées.

Quelques heures plus tard, une seconde perquisition a été effectuée sur la rue Cove, à Centreville, où des agents ont saisi une arme à feu prohibée et des substances qui seraient de la cocaïne, des comprimés d’hydromorphone (Dilaudid) et de la méthamphétamine.

Un homme âgé de 19 ans a été arrêté.

Le vendredi 8 mai, Sébastien Gérald Blaney, de Maple Ridge, a comparu devant un juge, par téléphone, et il a été accusé d’entreposage négligent d’une arme à feu et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Trois jours plus tard, il a comparu en cour provinciale à Woodstock et il fait maintenant face à des accusations de possession d’une arme à feu prohibée chargée, sans permis (3 chefs d’accusations), possession d’une arme à feu prohibée, sans permis (3 chefs d’accusations), possession d’une arme dans un dessein dangereux, possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, possession de dispositifs prohibés, possession d’armes prohibées, possession une arme à feu dont le numéro de série a été modifié ou maquillé et d’entreposage négligent d’une arme à feu

L’accusé a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour à une date ultérieure.