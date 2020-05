COVID-19: tout ce que vous devez savoir mercredi matin

Même si sa propagation semble ralentir, la COVID-19 continue de faire des ravages au Canada. Le nombre de personnes qui ont été infectées et le nombre de décès a dépassé les 70 000 et les 5000, respectivement, mercredi.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de mardi à mercredi, le nombre de cas au pays s’élève à 71 157. Il s’agit d’une hausse de 1176 cas par rapport à la veille (1,65%).

Des 71 157 cas répertoriés, 47,85% sont considérés comme guéris.

Le nombre de décès atteint maintenant 5169, en hausse de 176 par rapport à la veille (3,53%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 7,26% (contre 3,57% dans les province de l’Atlantique).

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 39 225 confirmés (incluant 3131 morts, 10 056 guérisons)

Ontario: 20 907 confirmés (incluant 1725 morts, 15 391 guérisons)

Alberta: 6345 confirmés (incluant 118 morts, 4866 guérisons)

Colombie-Britannique: 2360 confirmés (incluant 131 morts, 1832 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 1020 confirmés (incluant 48 morts, 864 guérisons)

Saskatchewan: 573 confirmés (incluant 6 morts, 374 guérisons)

Manitoba: 278 confirmés (incluant 11 présumés, 7 morts, 251 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 confirmés (incluant 3 morts, 247 guérisons)

Nouveau-Brunswick: 120 confirmés (incluant 118 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 27 confirmés (incluant 27 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés (incluant 13 guérisons)

Yukon: 11 confirmés (incluant 11 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 71 157 (incluant 5169 morts, 34 055 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 4,3 millions de cas d’infection et de 263 500 morts.

Le site dénombre maintenant 1,408 million d’infectés aux États-Unis, dont 83 455 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

Les patients guéris ne seraient pas réinfectés, croit l’OMS

Les patients qui ont battu le coronavirus et chez qui le SRAS-CoV-2 est ensuite de nouveau détecté ne seraient pas victimes d’une réinfection, affirme l’Organisation mondiale de la Santé.

L’agence onusienne croit plutôt que les tests de dépistage détectent des cellules mortes expulsées par les poumons, rapporte le quotidien britannique Daily Mail.

Des craintes d’une réinfection possible ont fait surface en Corée du Sud, où quelque 300 patients guéris, puis apparemment réinfectés, ont été repérés.

Il s’agirait plutôt de tests «faux positifs» dus à des cellules pulmonaires mortes et à des résidus viraux non contagieux.

Certains de ces patients présentaient des symptômes respiratoires, mais les responsables sud-coréens estiment que cela n’était fort probablement pas dû au coronavirus.

Aucune infection causée par un patient guéri ayant ensuite testé positif n’est rapportée.

L’OMS prévient toutefois qu’on ne comprend pas encore pourquoi le virus n’est pas détecté chez certains patients immédiatement après leur guérison, mais de nouveau quelques semaines plus tard.

Les marchés ne savent plus sur quel pied danser

Les marchés de la planète hésitaient de nouveau mercredi, déchirés entre les craintes liées au coronavirus et les plans de relance économique annoncés.

En début de séance en Europe, le FTSE 100 britannique cédait 1%, le DAX allemand 1,7% et le CAC français 1,9%.

Avant l’ouverture des marchés à New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles avançait de 0,3% et l’indice élargi S&P 500 de 0,2%.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 0,5% à Tokyo et le Hang Seng 0,3% à Hong Kong. Le Kospi a pris 1% à Séoul et la bourse de Shanghaï 0,2%.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut glissait de 41 cents US à 25,92 $US le baril.

Paiements pendant la COVID-19: changements des conditions et habitudes

Une étude publiée mercredi par l’organisme Paiements Canada a constaté que pendant la crise de la COVID-19, 75% des Canadiens ont affirmé qu’ils dépensaient moins et que leurs préférences à l’égard des paiements avaient beaucoup changé.

Le sondage réalisé par la firme Léger précise que 44% des répondants ont rapporté entre les 17 et 19 avril une baisse de leur revenu et que 51% ont dit que la pandémie avait un effet négatif sur leur épargne-retraite et leurs autres investissements.

De plus, 26% des Canadiens ont affirmé avoir plus de mal à régler leurs factures avant l’échéance.

Une comparaison a aussi été faite entre les comportements de paiement d’avant la crise et de ceux relevés pendant la cinquième semaine de la pandémie.

Ainsi, le sondage Léger mené auprès de 1504 Canadiens âgés de 18 ans et plus révèle une hausse du recours au paiement sans contact, aux modes de paiement électronique, au commerce électronique et aux opérations bancaires en ligne.

Il y a eu aussi baisse de 62% de l’usage de l’argent comptant. D’ailleurs, le sondage révèle que 61% des Canadiens se procurent moins souvent d’argent comptant à un guichet automatique.