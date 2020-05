Drogue, armes et voies de fait sur un policier: six personnes arrêtées près de Miramichi

À la suite d’incidents survenus à Napan, près de Miramichi, au cours duquel un policier a été attaqué, six personnes ont été arrêtées et la police a saisi de la drogue et des armes prohibées.

Le vendredi 8 mai, vers 6h45, des agents de la GRC se sont rendus sur le chemin North Napan, car on les avait informés qu’un véhicule suspect était garé dans le stationnement d’une station-service.

Le véhicule a été retrouvé près d’une résidence de la route 11, à Napan.

Un homme âgé de 23 ans, de Miramichi, a été mis en garde à vue à la suite d’une courte altercation avec la police. Personne n’a été blessé.

Dans le véhicule, la police affirme avoir saisi une arme ressemblant à un coup-de-poing américain, des objets associés aux drogues et une substance qui serait de la méthamphétamine en cristaux.

Des agents de la GRC et de la Force policière de Miramichi ont par la suite arrêté cinq autres personnes dans la résidence de la route 11.

Un homme âgé de 50 ans, une femme âgée de 30 ans et un homme âgé de 26 ans, tous de Miramichi, ainsi qu’un homme âgé de 39 ans, de Metepenagiag, ont depuis été libérés. Ils devront comparaître en cour ultérieurement.

Un homme âgé de 30 ans, de Napan, a été mis en garde à vue.

En soirée, vers 21 h, toujours vendredi, la police a exécuté un mandat de perquisition dans la résidence et a saisi des substances qui seraient de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, de l’hydromorphone et divers médicaments sur ordonnance, ainsi que des objets associés aux drogues, une arme prohibée, trois couteaux prohibés et de l’argent en devises canadiennes.

Mardi, Ryleigh Dingwell, âgé de 23 ans, a comparu en cour. Il fait face aux accusations suivantes: possession d’une arme dans un dessein dangereux (2 chefs d’accusation), défaut de se conformer à une ordonnance de probation (2 chefs d’accusation), possession d’une arme prohibée, voies de fait sur un policier, voies de fait armées sur un policier, entrave au travail des policiers / résistance à l’arrestation et possession de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic

Terry Hurshman, âgé de 30 ans, a lui aussi comparu en cour provinciale à Miramichi mardi. Il fait face aux accusations suivantes: possession d’une arme à feu prohibée, possession d’une arme prohibée, possession de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic et possession d’hydromorphone dans le but d’en faire le trafic.

Les deux hommes demeurent détenus.