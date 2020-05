Les paroisses ont évité le pire, mais pour combien de temps?

Les paroisses acadiennes traversent relativement bien la crise de la COVID-19, malgré la quasi-absence de revenus depuis la fin mars. La grande majorité a pu puiser dans ses fonds de réserve. En de rares occasions, elles ont cogné à la porte de leur diocèse afin de recevoir un petit coup de pouce. Mais si la situation du coronavirus perdure, elles auront peut-être besoin de bien plus que des prières…

Mgr Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst, est à la tête de 12 paroisses et de 49 communautés chrétiennes dans le Restigouche, la région Chaleur et la Péninsule acadienne. Comme tout le monde, il suit avec assiduité tous les développements liés à la pandémie, qui court-circuite le fonctionnement des comités de gestion.

«Nos paroisses vont bien, assure-t-il. On ne voit pas de problème actuellement. On en a qui ont un peu plus de difficultés, mais on s’en occupe. Nos paroisses, même les plus faibles, vont passer au travers de cette crise et nous voulons qu’elles traversent cette tempête. Mais il ne faudrait pas qu’elle dure un an ou plus. Là, ce serait une autre histoire.»

Si la liturgie demeure le coeur même de la mission du diocèse d’Edmundston, il faut maintenant songer à assurer une entrée d’argent suffisante pour maintenir à flot l’ensemble des services. C’est pourquoi l’évêque Claude Champagne va sous peu aborder les paroissiens pour leur parler de moyens à prendre, tel le dépôt direct.

«Nos paroisses nous ont dit que nous n’avions pas à nous inquiéter. Elles ne peuvent déclarer faillite, car ce ne sont pas des constitutions légales. Mais on sait qu’on est fragile. Il va falloir évaluer la volonté des gens et ce sera à eux de décider une fois la crise terminée», prétend-il.

À l’archidiocèse de Moncton, Mgr Valéry Vienneau se dit à la fois optimiste – si ça se résorbe sous peu – et inquiet – si ça perdure jusqu’à l’hiver. Il perçoit heureusement un certain relâchement de la pression sur les finances de ses 38 paroisses, puisque les factures sont nettement moins élevées en été.

«Avec le déconfinement qui s’en vient, on va pouvoir organiser des célébrations avec un nombre restreint de fidèles, calcule-t-il. Ça va aider, mais ça va nous prendre beaucoup plus. Pour l’instant, nous sommes chanceux, mais c’est difficile de prévoir à long terme. Même le gouvernement ne sait pas s’il y aura une autre éclosion. C’est peut-être le calme avant la tempête.»

Des prêtres sur l’assurance-emploi

Dans le Nord-Ouest, l’évêque mentionne que des mesures ont été rapidement prises dans les 30 paroisses du territoire. Comme il était devenu évident qu’on ne pourrait payer encore bien longtemps les prêtres et les employés lorsque les églises ont fermé, ils ont été redirigés vers les services de l’assurance emploi et de la Prestation canadienne d’urgence.

Et pour ceux qui se le demandaient: oui, un prêtre a droit à l’assurance emploi, puisqu’il est un salarié comme un autre et qu’il paie sa contribution au régime, explique le prélat.

«Si notre diocèse était plus fortuné, on aurait pu continuer. Mais notre vulnérabilité économique est telle que nous ne pouvions pas poursuivre. Les paroisses doivent encore payer les factures d’électricité, de chauffage et des assurances», fait-il part.

Où trouver l’argent?

La fermeture des églises à tout rassemblement depuis la fin mars prive les comités de gestion de plusieurs milliers de dollars en quêtes dominicales ou en célébrations.

À cela s’ajoute l’interdiction du gouvernement à tout rassemblement d’ici au 31 décembre. Cela signifie donc que ces paroisses, habituées à aller chercher l’argent dont elles ont besoin pour payer les factures courantes dans ces soupers, bingos ou autres événements de la sorte, se retrouvent le bec à l’eau, en quelque sorte.

D’où l’importance et l’urgence de trouver de nouvelles sources auprès des communautés chrétiennes, affirme Mgr Daniel Jodoin.

«Combien de temps cette crise va durer? Personne ne le sait. Si nous ne pouvons pas organiser des activités communautaires avant l’été 2021, il faudra envisager d’autres façons. Pour le moment, pas question de fermer nos églises. Aucune paroisse n’est en difficulté à ce point chez nous. On n’en est pas là. Mais si on ne veut pas que ça arrive, il faut tout de suite prendre des précautions», avertit-il.

L’une des solutions est d’instaurer un système de prélèvement bancaire automatique chez les fidèles. L’évêque de Moncton soutient qu’il faudra vendre davantage ce principe aux paroissiens, qui sont encore peu nombreux à utiliser ces techniques de transactions.

«En n’ayant pas de célébrations, nous n’avons pas de revenus, à l’exception de quelques paroissiens qui ont accepté le retrait direct. Malheureusement, ce n’est pas installé dans toutes les paroisses et dans celles qui l’offrent, ce ne sont pas tous les fidèles qui l’utilisent. Mais de plus en plus, les gens sont ouverts à cette formule, surtout les jeunes. Ce sera à nous et aux paroisses de le proposer davantage», estime Mgr Vienneau.

L’évêque d’Edmundston serait certainement à l’écoute si jamais Fredericton ou Ottawa offraient une aide financière.

«Nous faisons travailler des gens, nos paroissiens ont des besoins spirituels et c’est une dimension importante de la vie humaine. Nous attendons de voir les ouvertures. Fredericton s’est déjà montrée sensible aux communautés de foi avec les nouvelles mesures de déconfinement. On aimerait bien que les gouvernements viennent en aide à nos paroisses, comme ils l’ont fait pour bien des groupes de la société. Si un programme est lancé et qu’on se qualifie, on va s’inscrire, parce que nous sommes des citoyens comme les autres», exprime Claude Champagne.

«Nous avons le droit de participer à des programmes, ajoute Mgr Vienneau. Nous sommes de petites entreprises ou une organisation sans but lucratif. On peut appliquer pour payer jusqu’à 75% des salaires des curés, mais aussi de tous nos employés. Car nos diocèses et nos paroisses sont en réalité de petites entreprises. C’est certain que l’aide des gouvernements nous aiderait à nous remettre sur pied.»

«On risque de perdre des paroisses»

Et si jamais la crise de la COVID-19 devait durer encore un bon bout, il n’est pas interdit de croire que des communautés soient appelées à poser des gestes plus importants, comme fermer une église pour l’hiver par exemple.

Mais Mgr Daniel Jodoin tient à le répéter: on n’en est pas encore là.

«La pratique religieuse est plus forte en Acadie, ce qui assure une continuité des revenus pour payer nos dépenses. Mais on est dans un bateau qui navigue devant un gros brouillard. Il faut y aller prudemment si on ne veut pas frapper un récif», a-t-il imagé.

De son côté, Mgr Valéry Vienneau prévient les paroissiens que le coronavirus pourrait accélérer certaines décisions déchirantes dans les paroisses. Depuis quelques années, les diocèses sont confrontés à réorganiser l’ensemble des structures de gestion des communautés chrétiennes. Moncton a fermé quatre comités en 2018. Edmundston en a fermé deux et quelques-unes ont subi le même sort sur le territoire de Bathurst.

«La COVID-19 peut nous forcer à aller plus vite, c’est vrai, mais ça ne veut pas dire que la tâche sera plus facile. C’est très difficile de fermer une paroisse. Ça peut prendre un an, un an et demi parfois et ce n’est pas évident, pour une communauté, de laisser aller son héritage religieux. Mais les gens sont raisonnables et ils comprennent la situation dans laquelle on se trouve. Si nous revenons à la fin de l’été à la normale, on va voir de grands efforts pour ramener la barque. Mais si ça dure jusqu’à l’hiver ou s’il faut attendre un vaccin, on risque de perdre des paroisses», craint Mgr Vienneau, en songeant à toutes ces églises patrimoniales maintenant à risque.