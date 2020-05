COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir jeudi matin

Photo: Associated Press

Des chercheurs croient que des médicaments déjà utilisés pour traiter divers problèmes de santé, dans certains cas depuis des dizaines d’années, pourraient combattre efficacement le coronavirus, et les projets de recherche en ce sens se multiplient.

Le quotidien « New York Times » cite en exemple la chlorpromazine, qui est utilisée depuis les années 1950 pour soigner la schizophrénie – mais qui pourrait aussi empêcher le coronavirus d’envahir les cellules.

Le remdesivir, un antiviral, et la chloroquine/l’hydroxychloroquine, deux antipaludéens, sont d’autres

exemples bien connus du public.

D’autres molécules à l’étude ont tout d’abord été conçues pour des problèmes de santé comme le cancer, l’ostéoporose, la maladie de Parkinson, les allergies, l’arthrite et même les menstruations irrégulières.

Plusieurs chercheurs croient que ce « repositionnement de médicament » (drug repurposing, en anglais) représente le meilleur espoir d’identifier rapidement de nouvelles armes avec lesquelles combattre la pandémie.

En 2012, par exemple, des travaux menés à l’Université du Maryland avaient ciblé 27 molécules existantes apparemment capables de bloquer le virus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui appartient à la même famille que le SRAS-CoV-2. Dix-sept d’entre elles seraient intéressantes face au nouvel ennemi.

D’autres chercheurs exploitent la puissance de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning) pour accélérer l’identification de molécules prometteuses.

Reprise de la circulation maritime entre la N.-É. et l’Î.-P.É.

La compagnie de traverse maritime Northumberland Ferries annonce que le service pour le secteur du camionnage entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse reprendra vendredi.

Le service de traversier assurera la liaison entre Wood Islands et Caribou, six jours par semaine jusqu’à nouvel ordre, du dimanche au vendredi.

Il sera d’abord offert seulement aux gros camions commerciaux d’une longueur d’au moins 30 pieds. La compagnie espère que bientôt, d’autres services essentiels pourront en profiter.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, prévoit une reprise sécuritaire des activités du service de traversier en cette période de pandémie de la COVID-19. Il rappelle que cette traverse est un moteur économique majeur pour la province et un maillon important de la chaîne d’approvisionnement.

Pour sa part, Lawrence MacAulay, député fédéral de Cardigan et ministre des Anciens Combattants, se réjouit lui aussi de la reprise du service de traversier qu’il qualifie de crucial pour l’économie de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

La lutte contre la COVID 19 pourrait nuire à la bataille contre les superbactéries

L’utilisation abondante d’agents assainissants et de désinfectant pour les mains est cruciale dans la lutte contre la COVID-19, mais elle pourrait nuire à la bataille du Canada contre les superbactéries.

Les microbiologistes affirment que les organismes résistant aux antimicrobiens, ou « superbactéries », représentent une pandémie à la même échelle que la COVID-19, mais qui se produira sur une période beaucoup plus longue.

La résistance aux antimicrobiens a été directement responsable de 5400 décès en 2018, selon un récent rapport du Conseil des académies canadiennes.

Si rien n’est fait, d’ici 2050, il pourrait y avoir jusqu’à 140 000 décès évitables, et les coûts des soins de santé au Canada associés à la résistance aux antimicrobiens pourraient atteindre 8 milliards $ par an.

C’est pourquoi certaines images de la pandémie de COVID-19 ont été si troublantes pour la Dre Lori Burrows, professeure de sciences biochimiques à l’Université McMaster.

« J’ai été un peu paniquée en voyant des camions-citernes pulvériser du désinfectant dans la rue dans certains pays », a-t-elle confié. « Cela me semble un peu excessif. »

Certains experts s’inquiètent même que des mesures strictement nécessaires pour détruire le nouveau coronavirus lié à la COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines bactéries deviennent plus résistantes.

Le gouvernement devait publier son plan d’action pancanadien pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens cette année.

Bien que se laver les mains avec du savon ou des désinfectants à base d’alcool n’ait aucun effet connu sur les superbactéries, d’autres types d’agents assainissants et de désinfectants peuvent contribuer à créer des bactéries qui résistent aux antimicrobiens.

L’utilisation de médicaments pendant la pandémie pourrait également avoir un effet, a déclaré le Dr Gerry Wright, directeur de l’Institut Michael G. DeGroote pour la recherche sur les maladies infectieuses à l’Université McMaster.

« Chaque fois que nous sommes confrontés à une augmentation des infections du type de celles que nous constatons avec la COVID-19 (…), nous courons le risque d’infections bactériennes en même temps », a noté M. Wright.

Les infections bactériennes secondaires sont fréquentes chez les patients présentant de graves symptômes des voies respiratoires supérieures, a-t-il indiqué, ce qui conduit les médecins à prescrire des antibiotiques. Et l’utilisation accrue d’antibiotiques entraîne une augmentation de la résistance aux antimicrobiens.

On ne sait pas si l’utilisation d’antibiotiques dans le grand public a augmenté ou diminué pendant la pandémie, car le Canada ne recueille pas de données en temps réel.

Des commerçants du Maine souhaitent la fin de l’isolement des visiteurs

Sept groupes de gens d’affaires et du tourisme ont prié la gouverneure du Maine, Janet Mills, de mettre fin à la quarantaine obligatoire de 14 jours pour les visiteurs provenant d’autres États.

Dans une lettre ouverte, ces organisations ont indiqué que les visiteurs ont besoin de savoir qu’ils seront accueillis à bras ouverts cet été.

L’administration Mills tente de trouver des alternatives à la quarantaine, mais aucune option n’a été rendue publique.

Selon le plan de la gouverneure démocrate, les hôtels, motels et restaurants ouvriront pour les résidents du Maine le 1er juin et pour les visiteurs le 1er juillet.

La lettre a été signée par l’Association de tourisme du Maine, l’Association de Ski du Maine, le Guide de camping du Maine, l’Association des marchands de détail du Maine, HospitalityMaine, Visit Portland et Visit Greater Bangor.

Une nouvelle version de « Never Surrender » inspirée de la pandémie

Corey Hart lancera une toute nouvelle version de l’un de ses plus grands succès, « Never Surrender ». Le chanteur dit avoir été inspiré par la résilience des gens pendant la pandémie de la COVID-19.

Le Montréalais a dit qu’il avait écrit et enregistré une version mise à jour de la chanson, qui se trouvait à l’origine sur l’album « Boy in the Box », paru en 1985.

« Never Surrender (Angels) 2020 » est basée sur la version originale, mais Corey Hart a incorporé une nouvelle mélodie et de nouvelles paroles, qui reflètent davantage sa vision de compositeur d’aujourd’hui.

L’auteur-compositeur-interprète a produit la nouvelle mouture de cette chanson après avoir entendu « tellement de messages chaleureux » de gens de partout à travers le monde qui lui ont dit à quel point ce titre les faisait encore vibrer en ces temps difficiles.

M. Hart prévoit lancer la chanson en format numérique le 29 mai. Une vidéo réalisée par sa conjointe, Julie Masse, sortira à la même date.

« Never Surrender » avait remporté le prix Juno de la chanson de l’année.