Les finissants du secondaire auront leur cérémonie, mais pas comme ils l’espéraient

Parents, élèves et directions d’école sont à la recherche de solutions pour organiser les traditionnelles cérémonies de collation des diplômes malgré les restrictions imposées par la Santé publique.

L’événement attendu par bien des élèves de 12e année aura bien lieu à la fin juin, mais il se fera dans des conditions exceptionnelles. Certains établissements pourraient permettre aux jeunes de se réunir pour souligner leurs accomplissements, d’autres finissants, en revanche, devront opter pour une cérémonie virtuelle.

Au cours des dernières semaines, la question a été étudiée par un comité provincial, formé de cinq directions d’école, quatre enseignantes et enseignants, quatre élèves et un représentant du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Ce dernier a finalement choisi de laisser à chaque direction d’école la liberté d’élaborer son propre plan, qui devra être approuvé par le district scolaire.

Les rassemblements de moins 50 personnes maximum pourraient être autorisés d’ici le mois prochain, à condition que le gouvernement provincial enclenche la troisième phase de confinement. Cela permettrait aux écoles plus petites d’organiser une célébration en personne, explique Luc Cormier, élève de 12ème année à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac et membre du comité.

«Nous en sommes venus à la conclusion qu’il était impossible d’arriver à un consensus pour les 22 écoles secondaires francophones de la province. Par exemple, les écoles Mathieu-Martin et l’Odyssée à Dieppe et à Moncton comptent presque 200 finissants, ce sera impossible pour eux de se regrouper. L’école régionale de Baie-Sainte-Anne n’a qu’une dizaine de finissants, alors ce sera plus simple d’avoir une cérémonie qui se rapproche de la normale.»

Plusieurs solutions de rechange sont à l’étude: un service au volant pour récupérer son diplôme ou une cérémonie virtuelle enregistrée à l’école à laquelle participeraient des artistes acadiens.

«Ça demande beaucoup d’efforts, c’est un beaucoup d’organisation et de logistique en très peu de temps», souligne Luc Cormier.

La pandémie aura bousculé la fin de l’année scolaire de ce jeune finissant, qui compte tout de même souligner la fin de ce parcours au secondaire d’une façon ou d’un autre.

«J’espère que l’on pourra au moins avoir accès à l’école pour prendre des photos, se retrouver même à distance pour faire un chant et célébrer notre fierté», lance-t-il.

L’idée d’un report de l’événement à l’automne, un temps envisagée, a été écartée en raison du grand degré d’incertitude quant à l’évolution de la situation sanitaire.

Le plan de chaque école devra démontrer le respect des mesures imposées par la Santé publique et devra être approuvé d’ici le 26 mai.

«Il est évident que ces cérémonies ne ressembleront pas à ce qui a été vécu par le passé, mais le comité croit qu’il sera possible de souligner l’accomplissement des élèves de façon spéciale et distincte, peut-on lire dans un message envoyé jeudi par le District scolaire francophone Sud aux parents. Nous sommes conscients que cette question est d’une grande importance pour les élèves finissantes et finissants. Il s’agit d’une étape importante dans la vie qui mérite d’être soulignée en grand.»

Des finissants implorent le gouvernement à faire preuve de souplesse

La perspective de ne pas pouvoir assister à une cérémonie de collation des diplômes, ou d’être contraint à le faire virtuellement, est loin de faire l’unanimité.

À Campbellton, les finissants de la Polyvalente Roland-Pépin ont décidé d’interpeller directement le ministre de l’Éducation dans l’espoir de le convaincre de permettre l’organisation de ces événements.

Considérant que la province se porte bien et possède un bilan reluisant dans sa lutte contre la COVID-19, ils demandent au ministre Dominic Cardy de faire preuve de souplesse. Ils lui suggèrent de traiter les cérémonies de fin d’année des finissants comme des événements particuliers, ou encore au même titre que l’on permet aux commerces et restaurants d’accueillir plusieurs personnes à la fois en un même lieu.

Bref, les jeunes considèrent avoir fait leur devoir (en respectant les consignes sanitaire) et espèrent maintenant un retour d’ascenseur de Fredericton.

Plus qu’une simple demande, il s’agit d’un véritable cri du cœur de ces finissants qui souhaitent conclure leur parcours scolaire de la même façon qu’ils l’ont traversé jusqu’à présent, c’est-à-dire ensemble.

Présidente du conseil des élèves, Rafaëlle Déjario avoue qu’elle serait profondément peinée de ne pouvoir vivre ces derniers instants du secondaire avec ses pairs. Cette année, ils sont aux alentours de 70.

«On ne demande pas l’impossible, simplement un peu de flexibilité afin de nous permettre de tous nous réunir pour célébrer cette étape importante de notre vie», explique la jeune femme, mettant l’accent sur le fait qu’il s’agit là d’une rare occasion d’avoir tous les finissants présents au même endroit.

«À l’automne, tout le monde va prendre des chemins différents. Pour certains ce sera une université ou un collège, pour d’autres le marché du travail. On va donc se retrouver à différents endroits. C’est pourquoi on aimerait terminer notre parcours du secondaire avec les gens que nous avons côtoyés au cours des dernières années», ajoute-t-elle.

Autre finissant de la PRP derrière cette initiative, Alexis Gallant dit s’être inspiré d’une demande similaire d’élèves québécois qui demandaient la possibilité de passer une dernière journée regroupés à l’école.

«On est passé au travers toute une gamme d’émotions au cours des derniers mois. Nous n’avons pas eu le temps de nous dire au revoir. Avec notre lettre, on espère exercer une pression positive sur le gouvernement, car il n’y a absolument rien de négatif dans notre requête», indique-t-il, souhaitant au passage que cette initiative fasse boule de neige à l’intérieur des autres établissements scolaires de la province.

D’ailleurs, les finissants n’arrivent pas les mains vides. Afin de convaincre le ministre, ils proposent de tenir les célébrations dans un endroit espacé où le respect de la distanciation sociale sera plus facile, comme à l’intérieur d’un aréna ou même carrément à l’extérieur. Des règles seraient également mises en place afin d’assurer la sécurité et la santé de tous, notamment le nettoyage et la désinfection appropriée des lieux, l’accès à des désinfectants à main et à des masques respiratoires (au besoin), et s’assurer que les participants – élèves, familles, personnel scolaire – demeurent à la maison s’ils sont malades.

«On lance l’idée et on donne des options au ministre. On sait que ça risque de ne pas être une cérémonie ordinaire, mais on est prêt à ce qu’elle soit plus encadrée, à faire notre possible pour obtenir cette petite marge supplémentaire», exprime Rafaëlle.

Les deux élèves soutiennent d’ailleurs que leur démarche a reçu un accueil positif autant dans la communauté qu’au sein même de leur établissement scolaire (élèves et enseignants). À preuve, le directeur de la PRP, Yves Coulombe voit d’un bon œil l’initiative de son groupe de 12e année.

«C’est certain que la voix de nos finissants peut aider à la situation actuelle. Je crois qu’ils expriment un peu le sentiment de tous les finissants du Nouveau-Brunswick. J’espère que le gouvernement sera à l’écoute», dit-il.

(Avec la collaboration du journaliste Jean-François Boisvert)