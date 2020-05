Ouverture des garderies: «Ce sont des risques que nous devons prendre»

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick se défend de faire passer l’économie avant la santé des enfants et du personnel des garderies.

Dominic Cardy ne s’en cache pas: la réouverture des garderies éducatives de la province est nécessaire à la relance économique après des semaines d’inactivités en raison de la pandémie de COVID-19.

«La garde d’enfants est cruciale pour les parents qui reprennent le travail alors que nous commençons à passer aux phases de reprise après cette pandémie», a-t-il déclaré jeudi en point de presse.

«L’ouverture des garderies et des centres d’éducation de la petite enfance est une responsabilité collective. La reprise de notre économie en dépend», a constaté le ministre Cardy.

Les services de garde qui sont officiellement fermés depuis le 16 mars pourront rouvrir à partir du 19 mai.

Ils devront se soumettre à toutes sortes de nouvelles mesures, notamment en matière d’hygiène, afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Ils n’auront toutefois pas à pratiquer l’éloignement physique entre chaque enfant, qui n’auront pas à porter un masque. Afin de permettre aux garderies de rouvrir avec le même nombre d’enfants, le ministère leur demande plutôt de diviser ceux-ci en groupe de 15.

Une distance de deux mètres devra être maintenue entre chaque groupe, mais pas entre chaque enfant du même groupe.

Selon Dominic Cardy, il s’agit d’un compromis raisonnable pour permettre la reprise des activités économiques sans prendre trop de risque avec la santé des enfants et du personnel des garderies.

«C’est absolument clair qu’il y a des risques à chaque étape du déconfinement, mais ce sont des risques que nous devons prendre parce que sinon, l’alternative c’est la destruction de notre économie et une incapacité de payer pour les services sociaux dont nous avons besoin.»

«Pour ceux et celles qui disent que c’est un choix entre la santé et l’économie, ce n’est pas un choix. Nous devons choisir les deux», a indiqué le ministre de l’Éducation.

Il sera plus important que jamais de respecter la règle du jumelage exclusif de deux ménages afin d’éviter de donner la COVID-19 à un enfant qui fréquente une garderie, a soutenu M. Cardy.

«La bulle des membres du personnel et celle de la famille des enfants doivent rester intactes. Si les gens brisent leur bulle, ils risquent d’exposer les personnes des centres de la petite enfance et d’infecter d’autres personnes.»

Les garderies éducatives n’ont pas l’obligation de reprendre leurs activités mardi , mais la vaste majorité d’entre elles ont l’intention de le faire, selon le ministère.

Afin de les aider à respecter toutes les nouvelles règles de la Santé publique comme le nettoyage et la désinfection accrus des surfaces et de l’équipement, le gouvernement versera une subvention mensuelle de 20$ par enfants à chaque établissement agréé en mai et en juin.

Fredericton a aussi fait l’achat de thermomètres infrarouges pour que chaque service de garde puisse prendre la température des enfants et des employés avant de les laisser entrer le matin.

Les parents ne sont pas obligés de recommencer à envoyer leurs enfants à la garderie, mais ils devront continuer à payer les frais pour conserver leur place.

Le ministère continuera d’aider financièrement les parents qui n’ont plus les moyens de payer la garderie de leurs enfants en raison de la pandémie.

Un guide sur la réouverture des garderies à l’intention des parents est disponible sur le site web du ministère (gnb.ca/éducation).

Les garderies non réglementées peuvent quant à elles déjà reprendre leurs activités depuis le 8 mai.

Puisqu’elles ne sont pas dans le giron du système d’éducation, elles n’ont pas à se conformer aux nouvelles règles du ministère. Elles doivent toutefois posséder un plan d’opération sur la COVID-19, au même titre que les entreprises comme les restaurants et les magasins de détail.

Les écoles primaires et secondaires demeureront fermées jusqu’en septembre. Dominic Cardy espère que les leçons apprises lors de la réouverture des garderies pourront servir lors de la rentrée scolaire.

«C’est un nombre trois fois plus grand (d’élèves dans les écoles). Il faut aussi assurer la continuation de la formation et de la pédagogie dans les écoles qui ne se fait pas au même niveau dans les garderies», a-t-il souligné.

«L’intention est de s’inspirer de l’expérience de déconfinement des garderies pour faire des ajustements dans nos plans pour la maternelle à la 12e année en septembre.»