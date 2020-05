COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir vendredi

Photo: Associated Press

Le premier ministre du Canada et ses 13 homologues des provinces et des territoires ont convenu jeudi lors de leur conférence téléphonique de la nécessité de maintenir des mesures de santé publique strictes à la frontière avec les États-Unis pendant la crise du nouveau coronavirus.

Cette nécessité leur est apparue plus importante dans un contexte de relance graduelle des économies, selon un compte rendu des discussions transmis par l’entourage du premier ministre Justin Trudeau.

Depuis le 21 mars, le Canada et les États-Unis restreignent tout passage non essentiel à leur frontière, y compris pour le tourisme et les activités à des fins de loisirs. La date de levée de cette mesure demeure jeudi prochain, le 21 mai, jusqu’à nouvel ordre.

Le premier ministre du Canada a souligné l’étroite collaboration en cours avec les États-Unis et s’est engagé à tenir ses homologues informés au sujet des mesures frontalières.

Les premiers ministres ont aussi convenu que le dépistage et la recherche des contacts seront essentiels à la réussite de la relance de l’économie. Ils ont discuté de la façon dont le gouvernement fédéral peut aider les provinces et les territoires à cet égard.

Le gouvernement du Canada dit adopter une approche pangouvernementale, globale et coordonnée pour répondre à la COVID-19.

La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a pris part à la conférence téléphonique de jeudi, la neuvième du genre depuis le début de l’éclosion de la maladie qui a infecté jusqu’ici plus de 73 000 personnes au pays et fait 5468 morts, dont plus de la moitié au Québec.

Forte demande pour les services de télécommunication

La demande pour les services de télécommunication a augmenté depuis le début de la pandémie de COVID-19, disent avoir constaté les entreprises canadiennes de ce secteur.

Comparaissant virtuellement devant le comité permanent de l’industrie, des sciences et des technologies de la Chambre des communes, des dirigeants de Cogeco Communications ont signalé que le trafic sur le service internet a augmenté de 60 % dans le jour, le service de vidéo à la demande a connu une croissance de 40 %. Même phénomène pour les services de diffusion en continu, comme Netflix, où l’augmentation oscille de 20 à 40 %. La téléphonie est aussi plus utilisée.

De son côté, Rogers Communications a fait savoir que l’utilisation d’internet à domicile était en hausse de plus de 50 %, l’utilisation des appels vocaux sur son réseau sans fil de 40 % tandis que les appels sans frais 1-800 étaient 300 % plus utilisés.

L’entreprise torontoise a signalé que ses clients effectuaient plus de 50 millions d’appels vocaux sans fil par jour. L’augmentation constatée pour les lignes sans frais est sans doute attribuable au fait qu’elles sont nécessaires pour accéder aux programmes de soutien fédéraux.

Telus affirme que la pandémie avait démontré à quel point la connectivité est importante pour tous les Canadiens. L’entreprise de Vancouver a enregistré systématiquement un trafic quatre fois plus important que sa journée la plus occupée avant la COVID-19.

Du 18 au 31 mars, tous les agents d’appel de Telus ont adopté le travail à domicile. La société dit avoir facilité plus de 30 000 rencontres virtuelles entre un patient et un médecin depuis le lancement de sa plateforme en avril.

Xplornet Communications Inc., le plus grand fournisseur d’accès internet en milieu rural, a déclaré avoir vu une augmentation de 30 à 40% de l’utilisation de jour et a suspendu les frais de dépassement à la fin du mois de juin.

Toronto se met elle aussi aux «rues familiales et actives»

Le maire de Toronto, John Tory, a annoncé jeudi que plus de 50 kilomètres de rues seront maintenant fermés aux véhicules automobiles, sauf pour la circulation locale, afin de donner aux piétons et aux cyclistes plus d’espace pour se déplacer en ville, en ces temps de distanciation sociale.

Le maire de la métropole a indiqué que certaines rues ont déjà été fermées jeudi et que l’opération se poursuivra durant le long week-end de la fête de la Reine.

À l’instar d’autres grandes villes, notamment Montréal, les autorités municipales de Toronto veulent permettre une distanciation physique tout en encourageant le transport actif. Montréal a annoncé la semaine dernière la création de plusieurs « rues familiales et actives », sans trafic de transit, où piétons et cyclistes peuvent circuler dans la rue.

La Ville de Toronto a aussi indiqué jeudi qu’elle fermera certaines sections d’artères principales, à titre d’essai, au cours de la fin de semaine. Les autorités municipales encourageaient auparavant les citoyens à rester chez eux; on leur suggère depuis la semaine dernière de sortir, tout en respectant une saine distanciation physique.

Le maire Tory rappelle que le trafic en ville est maintenant réduit considérablement en raison du grand confinement. La Ville accélérera également l’aménagement de ses infrastructures cyclables dans le but d’aider les Torontois qui souhaitent éviter les transports en commun pendant la pandémie.

Les tortues luths profitent de l’absence des touristes

Les tortues luths profitent de l’absence des touristes pour se réapproprier des plages thaïlandaises et y pondre en nombres sans précédent.

Des responsables thaïlandais rapportent en effet le nombre de nids le plus élevé en vingt ans. Aucun nid n’avait été trouvé depuis cinq ans.

La tortue luth est la plus grosse tortue marine du monde. Un responsable local a expliqué à l’agence Reuters qu’elle est particulièrement vulnérable aux engins de pêche et à l’interférence humaine.

Les tortues luths pondent sur des plages sombres et tranquilles, ce qui est rare quand les touristes sont présents. Leurs nids sont aussi parfois déterrés par des humains qui volent les oeufs.

La tortue luth est considérée comme menacée en Thaïlande et vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Deux frères ayant survécu à l’Holocauste meurent de la COVID 19

Les frères Alexander Feingold et Joseph Feingold. – AP

Deux frères ayant survécu à l’Holocauste n’ont pas eu l’occasion de se dire adieu.

Les deux jeunes juifs polonais étaient tous deux sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec des blessures qui ont forgé leur vision du monde, de l’un et de l’autre.

L’un a survécu à Auschwitz, à une marche de la mort et à l’inanition. L’autre a enduré le froid et la faim dans un camp de travail sibérien, avant de passer près de mourir dans un pogrom en Pologne.

Alexander et Joseph Feingold ont choisi New York pour repartir à zéro. C’est là qu’ils sont devenus architectes, ont vécu à quelques pâtés de maisons l’un de l’autre et ont perdu leurs épouses respectives à quelques jours d’écart.

C’est aussi là qu’ils sont décédés, à quelques semaines d’intervalle, quand la pandémie de COVID-19 a assailli la ville.

Joe, 97 ans, est mort le 15 avril de complications dues au coronavirus dans le même hôpital où Alex, 95 ans, avait succombé à une pneumonie, le 17 mars.

Joseph Feingold s’est toujours senti coupable d’avoir abandonné sa mère et ses deux jeunes frères pour échapper aux nazis.

Quand Alexander est tombé malade, Joseph a appelé sa belle-fille de sa résidence pour lui demander de l’amener à son chevet.

« Joe voulait aller voir Alex pour dire au revoir, je crois, faire amende honorable, s’est rappelé Ame Gilbert. Ça m’a brisé le coeur de devoir lui dire non, de lui expliquer que personne ne pouvait aller le visiter en raison du virus. »

Quand Mark Feingold a conduit son père à l’hôpital Mont Sinaï West, les médecins ont assumé qu’il était atteint de la COVID-19. Son test est revenu négatif, mais la pandémie a hanté ses derniers jours. Une visite de son frère Joe l’aurait sûrement réconforté.

Peu de temps avant sa mort, Joseph a rêvé qu’il se retrouvait dans une chambre à gaz en compagnie de sa mère et d’un de ses frères, Henryk, selon Mme Gilbert.

« Quand Alex est décédé et qu’il n’a pas eu l’occasion de faire la paix avec lui, j’ai pensé: ‘Oh, Joe va mourir bientôt’. »

Quand Gilbert a dit au revoir à Joe par vidéoconférence, il avait les yeux fermés.

« J’ose croire qu’il a entendu que je l’aimais. Je lui ai nommé tous les gens qui l’aimaient, s’est-elle rappelée. J’espère que ça l’a réconforté. »

Enfants, les deux frères étaient des rivaux, n’ayant que 18 mois d’écart. Leur jeunesse a été rompue quand l’Allemagne nazie a envahi la Pologne, en 1939, et que l’Union soviétique s’est emparée de l’autre moitié du pays deux semaines plus tard.

Joe avait 16 ans et Alex, pas encore 15.

Au début de la vingtaine, les deux avaient été témoins des horreurs de la guerre, mais un seul d’entre eux arborait l’infâme tatouage des camps de concentration. Joe avait été le plus chanceux des deux; ils le savaient.

Joe et leur père, Aron, ont été arrêtés par la Gestapo avant de fuir vers la partie occupée par l’U.R.S.S. de la Pologne. Ils ont éventuellement été arrêtés et envoyés dans des camps de travail distincts, avant d’être plus tard réunis.

En Pologne occupée par les Allemands, Alex a été obligé de déménager dans le ghetto de Kielce avec sa mère et son jeune frère Henryk. Ces deux derniers ont été déportés à Treblinka; lui a été transféré à Auschwitz-Birkenau.

En janvier 1945, tandis que les Russes marchaient vers l’Ouest, Alex a été évacué à pied jusqu’au camp de Bergen-Belsen, d’où il a été libéré le 15 avril. Il souffrait de dysenterie et ne pesait que 88 livres.

Après la guerre, Joe et son père sont retournés en Pologne, où 90 pour cent des 3,3 millions de juifs du pays étaient morts pendant l’Holocauste. En cherchant des informations sur sa famille, il a été battu et laissé pour mort dans le pogrom de Kielce, dont il aurait été le dernier survivant selon l’historienne Joanna Tokarska-Batir.

Joe et son père ont finalement retrouvé Alex 19 mois plus tard, dans un camp de personnes déplacées. Alex s’est souvenu de ce moment comme d’un « triste moment, froid et sans émotion ».

« Le sentiment de culpabilité qui m’habite, je ne peux en venir à bout, a écrit Joe dans ses mémoires. Alex ne m’a jamais reproché, ni notre père, de l’avoir abandonné ou quoi que ce soit d’autre qu’il ait eu à endurer. Il ne me l’a jamais reproché, mais il n’avait pas à le faire. »