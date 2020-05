L’Expo Vins de Moncton repoussé de trois mois

L’Expo Vins de Moncton, qui se déroule habituellement à l’automne, sera repoussé de trois mois en raison de la pandémie. L’événement aura lieu les 29 et 30 janvier 2021.

Selon un communiqué, les organisateurs estiment qu’il est peu probable qu’un événement de la sorte puisse se dérouler en 2020.

«Et même si un tel grand rassemblement serait permis, nous, les organisateurs, ne nous sentons pas capables, dans nos âmes et nos cœurs, de procéder en raison de notre préoccupation envers la sécurité des participants.»

Les organisateurs préparent tout de même des dégustations et des séminaires en ligne pour novembre prochain. Les détails seront rendus publics en septembre.

L’Expo Vins et l’événement Gastronomie du monde rassemblent les chefs, les gastronomes et les sommeliers du Canada et d’ailleurs pour une série de dégustations.