Un jeune Syrien de Moncton admis au programme de médecine en français

Hier, il voyait les balles et les bombes pleuvoir sur son pays natal déchiré par la guerre. Demain, il sera médecin, trilingue et aidera son prochain. Rencontre avec un surdoué hors du commun.

«Yasser Al Asmi ira loin.» C’est ainsi que s’ouvrait un article publié en septembre 2018 par l’Acadie Nouvelle, décrivant les premiers pas du jeune homme à l’Université de Moncton. Le journaliste ne s’était pas trompé.

Yasser Al Asmi ne parlait français à son arrivée au Canada, il vient pourtant de décrocher sa place dans la nouvelle cohorte du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.

Et ce n’est pas tout: il a même réussi l’exploit de terminer le programme préparatoire aux sciences de la santé avec une moyenne parfaite de 4.3, en obtenant un A+ dans chacun de ses cours. Tout un accomplissement!

Cette semaine, l’étudiant a réalisé que ses efforts acharnés ont payé alors qu’il tenait entre ses mains la lettre d’admission au programme de médecine. «C’était dur à croire, confie-t-il. Mes deux années à l’université ont été très difficiles. Je me sens tellement heureux, fier, accompli!»

Yasser et sa famille sont arrivés à Moncton en 2016, lors d’un soir glacial de février. Après avoir fui leur pays ravagé par la violence, ils ont trouvé au Canada la sécurité et une vie paisible.

L’adolescent a mené ses études secondaires en anglais à l’école Moncton High School. Fonceur et travailleur, il s’intègre rapidement et décroche d’excellentes notes qui lui permettront de bénéficier la bourse Roméo-LeBlanc, accordée à l’élève qui a obtenu les meilleures résultats à travers les écoles secondaires anglophones de l’Atlantique.

En septembre 2017, le jeune homme se donne l’objectif d’apprendre le français pour pouvoir étudier à l’Université de Moncton et rester près des siens. Il se lance alors dans un apprentissage en autodidacte, à l’aide de vidéos de youtubeurs français et de l’application Duolingo.

Depuis, aucune montagne ne semble pouvoir l’arrêter. «La première année à l’université est difficile pour tout le monde, elle l’est beaucoup plus pour un nouvel arrivant qui ne connaît ni la culture ni la langue, raconte-t-il. Au début, je ne comprenais que 20% de ce que disaient les professeurs. Quand les autres pouvaient étudier la matière directement, moi je devais d’abord la traduire en anglais ou en arabe, ça me prenait deux fois plus de temps.»

Faire le choix de s’inscrire dans une institution acadienne sans maîtriser complètement la langue de Molière peut sembler être un pari osé. Pour Yasser, c’était la seule façon de poursuivre ses ambitions sans s’éloigner de sa famille et de la communauté qui lui a ouvert les bras. Il n’en aurait d’ailleurs pas eu les moyens.

«J’ai laissé beaucoup de choses en Syrie, je devais établir ma vie à nouveau, recréer des connexions et rester à Moncton allait m’aider avec ça, lance-t-il dans un français plutôt assuré. Je savais que je prenais un risque, je savais que ce serait stressant, mais je m’y étais préparé. Je ne voulais pas que la langue soit une barrière qui m’empêche d’accomplir mes rêves.»

Une vocation née des horreurs de la guerre

Né d’une mère ingénieure et d’un père professeur en littérature arabe, Yasser Al Asmi a développé très jeune une grande soif de connaissances. La guerre civile a bouleversé le destin de l’adolescent originaire de Deraa, ville du sud-ouest de la Syrie. Elle a aussi fait naître en lui le désir de faire le bien.

«Lorsque maman était enceinte et qu’elle ne pouvait pas sortir pour recevoir une supervision médicale, j’aurais voulu être médecin pour l’aider», se souvient l’étudiant.

S’il peut aujourd’hui se bâtir un avenir dans un pays en paix, certaines images du passé resteront gravées à jamais dans sa tête.

«Je ne pourrai pas oublier cette jeune fille qui été a tuée d’une balle alors qu’elle se tenait sur le balcon du bâtiment à côté de chez moi. Je ne pourrai pas oublier sa maman qui criait le nom du docteur qui ne pouvait pas l’entendre», poursuit-il.

«Je n’oublierai pas la peur que tu ressens quand tu entends le bruit des fusillades, des bombardements. Tu as le sentiment de n’être en sécurité nulle part, même pas dans ta maison. C’est une expérience que je ne souhaite à personne. Je suis devenu une personne plus forte grâce à ça, j’ai appris qu’il ne faut rien tenir pour acquis.»

À seulement 20 ans, Yasser Al Asmi aborde désormais avec beaucoup d’optimisme les études en médecine qui l’attendent, bien qu’elles s’annoncent longues et exigeantes.

Il espère que d’autres jeunes Syriens suivront la voie qu’il a ouverte. «Plusieurs m’ont dit que je les inspire, et qu’ils pensent s’inscrire à l’Université de Moncton. Pour moi, ça veut dire beaucoup», lâche-t-il.

Yasser est déterminé à faire sienne la profession qu’il respecte profondément. «La santé, c’est la chose la plus importante. Je veux soulager la souffrance, je veux aider les gens que j’aime. Et puis il y a une pénurie de docteurs actuellement, alors devenir médecin c’est une bonne façon de dire merci au Canada qui m’a accueilli.»

Le voilà en tout cas bien parti.