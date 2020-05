COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir samedi matin

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire. - PC

Pendant que les Canadiens se font conseiller d’éviter d’aller à leur chalet en ces temps de pandémie de COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau, lui, devrait voyager entre ses deux chalets durant ce long weekend de la Fête de la Reine ou de la Journée nationale des Patriotes au Québec.

Ces deux chalets sont toutefois considérés comme des résidences officielles du premier ministre, dont l’une est devenue l’endroit où habite la famille de M. Trudeau durant cette crise et l’autre est l’endroit où le premier ministre a établi son bureau pour le télétravail, à l’instar de millions de Canadiens confinés à leur domicile pour éviter de propager le nouveau coronavirus.

Une photo de famille prise durant la fin de semaine de Pâques au chalet familial, partagée sur les réseaux sociaux par son épouse Sophie Grégoire, avait cependant causé des remous au sein de la population, qui encore une fois était appelée à éviter de voyager entre les régions ou d’aller visiter ses proches.

M. Trudeau voit cependant les choses différemment puisqu’il voyage entre son lieu de travail à Ottawa et l’endroit où réside sa famille, à 30 minutes de route dans la région de Gatineau. C’est à cet endroit qu’est située la résidence d’été du premier ministre, une habitation de style colonial qui compte 16 chambres et trois autres plus petits chalets sur un terrain de 5,4 hectares, près du lac Harrington.

Justin Trudeau devrait s’y rendre après sa seule conférence de presse du long weekend, samedi avant-midi, à Ottawa pour faire le point sur la pandémie de COVID-19.

Traçage de contacts: Ottawa offre son aide

Le premier ministre Justin Trudeau dit que son gouvernement s’offre pour travailler « très étroitement » avec les provinces afin d’accroître le traçage de contacts, mais il n’y a pas encore de stratégie nationale à l’horizon.

L’idée avait été évoquée par le premier ministre ontarien Doug Ford, il y a deux semaines, et avait été accueillie favorablement par la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Lors de leur entretien avec M. Trudeau et Mme Freeland, jeudi, les premiers ministres des provinces et des territoires se sont entendus sur de grands principes liés à l’importance du dépistage et la recherche de contacts des personnes infectées par la COVID-19.

« Nous sommes tous d’accord qu’une croissance importante de la capacité de dépistage et les suivis sur les contacts sont essentiels dans la façon que nous allons nous en sortir et que nous allons pouvoir prévenir une prochaine vague de la COVID-19 », a dit M. Trudeau lors de sa conférence de presse matinale, vendredi.

Quelques minutes plus tard, Mme Freeland décrivait un argument soulevé par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qui s’exprimait au nom du Conseil de la fédération dont il est le président.

« Alors que nous rouvrons l’économie, nous allons voir plus de Canadiens qui voyagent entre provinces et il y aura alors davantage un besoin de collaboration sur le traçage de contacts à travers le pays. C’était un point soulevé par les premiers ministres, alors nous avons parlé des façons dont nous allons collaborer encore plus étroitement », a dit Mme Freeland.

Fin des contrôles routiers dans plusieurs secteurs du Québec

Le Québec progresse lentement, mais sûrement, avec prudence, vers un déconfinement. Une nouvelle étape sera franchie lundi avec la fin des contrôles routiers qui empêchaient d’accéder aux région de l’est de la province.

Si certaines opérations de contrôle prennent fin, alors que la pandémie de la COVID-19 semble sous contrôle dans les régions éloignées du Québec, il est important de rappeler que les autorités de santé publique demandent de limiter le voyagement d’une région à l’autre aux déplacements essentiels.

Les contrôles routiers établis pour assurer le confinement du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est seront levés en ce lundi de la Journée nationale des patriotes.

Au même moment, à l’extrémité ouest, les territoires de la ville de Gatineau ainsi que de la MRC des Collines-de-l’Outaouais seront également accessibles.

En ce qui concerne les régions plus au nord, les points de contrôle demeurent en place dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, en Basse-Côte-Nord, de même que dans le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Si tout se passe bien, le ministère de la Sécurité publique prévoit mettre fin aux opérations de contrôle sur la Côte-Nord le 1er juin.

Dans le but de limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement du Québec a demandé, le 28 mars dernier, d’éviter les déplacements en dehors de sa ville ou de sa région.

Les ventes de maisons ont plongé de 57,6 % en avril au Canada

Les ventes d’habitations au Canada ont plongé à des niveaux jamais vus en près de 40 ans en avril, lorsque la pandémie de COVID-19 a forcé des mesures de distanciation et engendré une incertitude économique.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), les ventes de maisons en avril ont diminué de 57,6 % par rapport au même mois de l’année précédente pour s’établir à 20 630 transactions, et de 56,8 % par rapport au mois de mars, les vendeurs et acheteurs étant restés chez eux.

Le niveau d’activités a été le plus faible pour un mois d’avril depuis 1984.

« Jamais dans notre histoire récente nous n’avons dû composer avec les effets généralisés d’une pandémie, qui bouleversent le quotidien de tout le monde et nous forcent à changer de cap et à nous ajuster à notre nouvelle réalité », a affirmé dans un communiqué le président de l’ACI, Costa Poulopoulos.

L’activité a diminué de 66,2 % dans la région du Grand Toronto, de 57,9 % dans le Grand Vancouver, de 51,5 % à Ottawa et de 42 % à Winnipeg.

La baisse globale a largement surpassé la baisse annuelle record de 46,7 % enregistrée en avril 1982, a souligné Brian DePratto, un économiste principal de la Banque TD, dans une note.

Les pouvoirs de Trump en situation d’urgence inquiètent

Le jour où il a déclaré l’état d’urgence nationale en raison de la pandémie de la COVID-19, le président Donald Trump a fait une mystérieuse déclaration désinvolte.

« J’ai le droit de faire une foule de choses dont les gens n’ont même pas idée », a-t-il lancé depuis la Maison-Blanche.

Donald Trump ne faisait pas que pavoiser. Des dizaines de pouvoirs légaux deviennent accessibles lorsque le président déclare l’urgence nationale. Ceux-ci sont rarement utilisés, mais Trump a stupéfait les experts lorsqu’il a clamé – à tort – qu’il avait l’autorité « totale » sur les gouverneurs dans sa volonté d’assouplir les consignes de confinement.

Cette déclaration a poussé dix sénateurs à analyser en profondeur quelle portée le président Trump croit que ses pouvoirs exceptionnels possèdent.

Les élus ont demandé à voir les Documents d’intervention d’urgence présidentielle (acronyme PEAD en anglais). Ces documents confidentiels méconnus sont essentiels à la planification d’une déclaration d’état d’urgence.

Ces documents n’accordent pas au président une autorité plus grande que celle prévue par la Constitution, mais ils précisent quels pouvoirs le président croit détenir, selon la Constitution, lors d’une situation d’urgence. Selon les sénateurs, ces documents leur fourniraient un portrait plus clair de ce que la Maison-Blanche interprète comme étant des pouvoirs d’urgence.

« Quelqu’un doit jeter un oeil à ces choses », a déclaré le sénateur indépendant du Maine Angus King lors d’un entretien téléphonique. « Il s’agit d’une affaire où le président peut déclarer une urgence et ensuite dire: « À cause de l’état d’urgence, je peux faire ceci et cela » ».

Le sénateur King ainsi que sept collègues démocrates et un républicain ont signé une lettre, à la fin du mois dernier, adressée au directeur par intérim des services de renseignement Richard Grenell. Les élus demandaient à être informés de l’existence des documents PEAD et de leur contenu. Le sénateur démocrate du Vermont, Patrick Leahy, a également écrit une lettre semblable au procureur général William Barr et au conseiller de la Maison-Blanche Pat Cipollone.

« L’inquiétude c’est qu’il pourrait bien y avoir des gestes qui violeraient les libertés individuelles garanties par la Constitution », avance le sénateur King.

Professeur invité à la faculté de droit de l’Université Georgetown, Joshua Geltzer, confirme qu’il y a un mouvement pressant pour mettre la main sur ces documents en raison de la méfiance envers les interprétations légales de l’administration Trump. Une méfiance d’une ampleur qu’il dit n’avoir jamais connue de sa vie.

L’exemple le plus médiatisé de cette libre interprétation des lois est la décision, l’an dernier, de déclarer la situation des migrants à la frontière mexicaine comme étant une urgence nationale. Cette décision a permis de détourner 3,6 milliards $ US destinés à des projets militaires pour financer le prolongement du mur frontalier au-delà de ce que le congrès avait déterminé.

« Je m’inquiète des autres affaires qu’il pourrait qualifier d’urgence, mentionne le professeur Geltzer. Je pense particulièrement à l’élection en novembre. C’est là, où il semble y avoir un fort potentiel de malice avec ce président. »

Les sénateurs ont déposé leur requête quelques jours après la déclaration de Donald Trump, le 13 avril, selon laquelle il avait l’autorité de forcer les États à relancer leur économie malgré les ravages de la pandémie.

« Quand quelqu’un est le président des États-Unis, l’autorité est totale », avait-il affirmé, déclenchant de vives réactions de gouverneurs et d’experts du droit.

Plus tard, Donald Trump en avait rajouté sur Twitter en s’adressant aux gens qui croient que la décision de la relance appartient aux gouverneurs et non au président: « Que ce soit bien compris, cela est faux. »

Le président s’est tout de même éventuellement rétracté en ce qui concerne son autorité « totale » et a reconnu que ce sont les États qui ont le dernier mot pour imposer ou mettre fin au confinement.