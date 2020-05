COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir dimanche matin

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) sera de nouveau bonifiée en juillet, pour refléter l’augmentation du coût de la vie.

« Qu’il serve à acheter de la nourriture ou de nouveaux vêtements ou à organiser des activités à la maison, ce soutien supplémentaire aidera les parents à relever les défis que pose la COVID-19 », a-t-il dit.

L’ACE est un versement mensuel. La prestation annuelle maximale passera à 6 765 $ par enfant de moins de six ans et à 5 708 $ par enfant de six à 17 ans.

Air Canada

Le gouvernement fédéral veut continuer de travailler avec les secteurs durement touchés par la pandémie pour identifier des façons de les aider.

M. Trudeau l’a souvent répété samedi lors de son point de presse à Ottawa, au lendemain de l’annonce qu’Air Canada allait mettre à pied 20 000 personnes.

Il s’agit là de plus de 50% des employés du transporteur national.

M. Trudeau ne s’est pas prononcé sur la possibilité de renationaliser le transporteur.

Il a plutôt répété qu’Ottawa va continuer de travailler avec les compagnies aériennes pour les aider à tirer profit de programmes mis en place depuis le début de la pandémie, comme les subventions salariales.

M. Trudeau a aussi évoqué des crédits d’urgence pour les grands employeurs et de l’aide sectorielle.

« Nous savons que la situation est extrêmement difficile pour les compagnies aériennes, a dit le premier ministre. C’est pourquoi nous mettons en place des mesures pour appuyer les travailleurs, incluant ceux de l’industrie aérienne.

« Nous allons travailler de près avec des compagnies comme Air Canada, pour voir ce qu’on peut faire de plus pour les aider. »

M. Trudeau a par ailleurs annoncé que Santé Canada a approuvé le premier essai de vaccins contre le coronavirus, à l’Université Dalhousie.

Santé Canada travaillera avec des fabricants à ce chapitre. Décrivant la nouvelle comme très encourageante, le premier ministre a toutefois rappelé que la recherche et la mise au point prennent du temps.

Croix-Rouge

Le gouvernement fédéral a aussi mis de l’avant du financement pouvant atteindre 100 millions $ pour aider la Croix-Rouge à répondre à la hausse de la demande due à la COVID-19.

La somme peut aussi financer d’éventuelles opérations de secours en cas d’inondations et de feux de forêt.

Ce financement prévoit jusqu’à 41 millions $ pour répondre aux besoins immédiats relatifs à la COVID-19, soit plus de 15 millions $ en vue d’améliorer la capacité d’intervention de la Croix-Rouge, et 25 millions $ pour appuyer des efforts de santé publique.

Selon le gouvernement, la Croix-Rouge pourra en profiter pour recruter et former des bénévoles et des employés; acquérir de l’équipement de protection individuelle; former des travailleurs de la santé et d’autres travailleurs essentiels sur l’utilisation de l’équipement, ainsi que pour élargir le nombre de spécialistes en prévention et contrôle des infections.

« Les organisations comme la Croix-Rouge canadienne sont là pour les Canadiens, alors nous devons être là pour elles », a mentionné M. Trudeau.

Entreprenariat

Ottawa tend aussi la main aux femmes entrepreneures. Comme l’a dit M. Trudeau, elles sont fortement touchées par la pandémie, vu leurs grands nombres dans le commerce de détail, l’hébergement et la restauration, notamment.

Samedi, le gouvernement fédéral a annoncé 15 millions $ en financement supplémentaire à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Au cours des prochaines semaines, il y aura entre autres des ateliers en entreprise, du mentorat et de la formation professionnelle, pour s’adapter à un marché numérique.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,26 million de tests administrés au Canada jusqu’à samedi. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 75 864 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5679 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

42 183 cas au Québec, dont 3483 décès;

22 313 cas en Ontario, dont 1858 décès;

6587 cas en Alberta, dont 126 décès;

2428 cas en Colombie-Britannique, dont 141 décès;

1037 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès;

591 cas en Saskatchewan, dont six décès;

289 cas au Manitoba, dont sept décès;

260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

120 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris;

27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris;

11 cas au Yukon, tous guéris;

cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris;

aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

De plus en plus de criminels profitent de la pandémie pour se masquer

Aux États-Unis, les forces de l’ordre s’inquiètent de l’émergence de rapports de police qui indiquent que des criminels profitent du contexte de la pandémie pour commettre des délits le visage masqué.

D’après les informations du FBI, William Rosario Lopez portait un masque chirurgical lorsqu’il est entré dans un dépanneur du Connecticut, comme plusieurs autres clients.

L’homme a fait quelques emplettes, puis, lorsqu’il s’est retrouvé seul dans le magasin, il est allé au comptoir, a sorti un petit pistolet et l’a pointé vers le commis en lui demandant d’ouvrir la caisse.

Cette scène, affirme le FBI dans un document judiciaire, a été répétée par William Rosario Lopez dans quatre autres magasins avant son arrestation le 9 avril.

Cette situation souligne une nouvelle réalité troublante pour les forces de l’ordre: les masques qui faisaient en sorte autrefois que les criminels se faisaient remarquer, leur permettent désormais de se fondre dans la population.

D’autres vols impliquant des suspects portant des masques chirurgicaux ont eu lieu en Caroline du Nord, à Washington, et ailleurs ces dernières semaines.

Au mois de mars, deux hommes sont entrés dans un centre de courses de chevaux à New York avec des masques chirurgicaux et, sous la menace d’une arme, ont volé à trois travailleurs un quart de million de dollars qu’ils déplaçaient des machines à sous vers un coffre-fort.

Aux États-Unis, les masques sont devenus de plus en plus répandus, et parfois même exigés par les agences gouvernementales et les entreprises. Et les criminels qui portent des masques – ainsi que des gants en latex – sont de plus nombreux dans les rapports policiers.

Amazon met un terme aux bonifications salariales

À la fin du mois, Amazon mettra fin à ses bonifications salariales liées à la pandémie de COVID-19 pour les travailleurs de ses entrepôts, au Canada.

La porte-parole Kelly Cheeseman a confirmé que le géant de la vente au détail en ligne ne versera plus le boni de 2 $ de l’heure, et que les heures supplémentaires ne seront plus payées en double.

Les employés avaient reçu ces bonis depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

Les mesures salariales devaient initialement se terminer à la fin d’avril, mais Amazon a prolongé le programme jusqu’au 30 mai, aux États-Unis et au Canada.

L’entreprise a été critiquée par des employés pour ne pas en avoir fait assez pour protéger les travailleurs contre la COVID-19, et pour ne pas avoir offert un soutien adéquat aux employés infectés par le virus.

Tim Bray a annoncé en mai qu’il a démissionné de son poste de vice-président d’Amazon à la suite du licenciement d’employés qui, selon lui, se battaient pour une meilleure protection contre la COVID-19 dans les entrepôts de l’entreprise.

Amazon affirme avoir dépensé des centaines de millions de dollars pour établir des mesures de sécurité liées au coronavirus, dans ses entrepôts.

« La bonification nous a permis de livrer des articles essentiels aux communautés, a dit Mme Cheeseman. Nous sommes reconnaissants envers les associés et revenons à notre salaire normal et à nos heures supplémentaires, à la fin du mois. »

La Russie allège ses mesures aux frontières pour aider à relancer le sport

Les autorités de la Russie ont annoncé un allègement des mesures de contrôle aux frontières pour les athlètes et les entraîneurs, une décision qui aidera à la relance du soccer au pays le mois prochain.

Dans ses efforts pour endiguer la propagation du coronavirus, la Russie a interdit l’accès au pays à la grande majorité des voyageurs venant de l’étranger depuis le mois de mars. Or, voilà que le gouvernement a annoncé que les athlètes et les entraîneurs ayant un lien avec une équipe ou organisation sportive de la Russie auront le droit d’y entrer.

Ces athlètes et entraîneurs devront passer 14 jours en isolement à leur arrivée et seront sous surveillance médicale.

Selon des responsables gouvernementaux, la décision aidera les organisations sportives professionnelles, incluant les clubs de la Première Ligue de soccer de la Russie, à reprendre l’entraînement après la levée de restrictions liées à la propagation du coronavirus.

La Première Ligue de Russie vise une reprise de ses activités le 21 juin, bien que certains de ses joueurs vedettes venant de l’étranger sont retournés dans leur pays d’origine pendant l’éclosion et ne sont toujours pas de retour.

Samedi, un haut dirigeant du Lokomotiv Moscou a annoncé que l’attaquant péruvien Jefferson Farfan avait contracté le virus. Selon Anatoly Meshcheryakov, président de l’équipe, l’athlète de 35 ans se trouvait à Moscou et n’avait pas été hospitalisé.