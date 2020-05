Malgré la COVID-19, la Corée du Sud n’oublie pas les soldats acadiens

Il y a 70 ans cette année débutait la Guerre de Corée. La Guerre oubliée. Pendant trois ans, les armées du Sud, soutenues par les Nations Unies, et du Nord, appuyés par la Chine et l’Union soviétique, ont combattu dans un affrontement sanglant où le monde libre et le communisme ont parfois montré le mauvais côté de leurs médailles.

Les Sud-Coréens n’ont jamais manqué l’occasion de remercier les troupes alliées d’avoir pu contenir les Nordistes et mené, le 27 juillet 1953, à la création d’une frontière au 38e parallèle et d’une zone coréenne démilitarisée. Et ce n’est pas la pandémie de la COVID-19 qui allait les faire manquer à leur devoir de féliciter les soldats de 22 pays en la commémoration de ce 70e anniversaire du premier conflit d’importance en temps de Guerre froide.

Cette semaine, ils enverront gracieusement des masques de protection contre le coronavirus par voie aérienne.

Un comité de commémoration a donc décidé d’offrir ces équipements de protection aux anciens combattants encore vivants. Un total d’un million de masques sera donc distribué dans les prochains jours, principalement aux Américains (90%), mais aussi à des Canadiens et à des Acadiens.

Parmi eux, Charles Pinet, originaire de Bertrand et demeurant maintenant à Bathurst. Il s’est porté volontaire afin de distribuer ces masques à ses collègues acadiens qui ont pris part, tout comme lui, à ces combats qui ont fait plus de 800 000 morts parmi les militaires coréens, nordistes et sudistes, et 57 000 parmi les militaires des forces de l’ONU.

«Je suis heureux d’avoir fait une petite différence durant l’année 1952 en combattant pour renverser les agresseurs de ce pays, a indiqué l’ancien militaire aujourd’hui âgé de 92 ans. En avril 2010, j’ai été invité à revisiter la Corée du Sud où j’ai été accueilli en héros, ce que je ne suis pas. Aujourd’hui, ce pays est accueillant, moderne et les Coréens jouissent d’une économie qui fait l’envie de beaucoup d’autres pays. Alors, les efforts et sacrifices des héros de ces nations à leurs côtés n’ont pas été en vain. Depuis 1975, des milliers d’anciens combattants ont été invités par le ministère sud-coréen des Anciens combattants.»

Un article d’un journal sud-coréen précise que plus de 1,9 million de personnes de l’ONU ont participé de près ou de loin à ces affrontements contre les Nord-Coréens.

«Tous ces pays alliés souffrent de la pandémie du coronavirus et il est urgent de fournir des masques à ces anciens combattants, dont la moyenne d’âge est de 88 ans, parce qu’ils sont vulnérables face au virus», a expliqué le comité de commémoration.

Le gouvernement sud-coréen a appuyé cette campagne en soulignant «la gentillesse (de ces soldats alliés) offerte il y a 70 ans».

Afin de distribuer ces cadeaux à bon port, M. Pinet demande à ses compagnons acadiens de la Guerre de Corée de lui envoyer leurs coordonnées par l’entremise de son courriel chapin1190@gmail.com. Les personnes concernées devront inclure le nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, l’année d’engagement et leur unité en Corée. Ces informations seront ensuite transmises à une personne reliée à l’ambassade de la Corée du Sud au Canada.