Pêche au homard: une limite de 500 livres par jour s’impose

Les homardiers s’attendaient à cette éventualité, mais après seulement quelques jours de pêche, certaines usines de transformation auraient déjà commencé à demander aux pêcheurs de limiter leurs prises à 500 livres par jour.

La pêche au homard a pris son envol tôt vendredi matin dans la zone 23, qui couvre le nord-est du Nouveau-Brunswick. La météo a été favorable tout le week-end et les prises sont bonnes jusqu’à maintenant, indique Gaëtan Robichaud, pêcheur de Néguac et président de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

«De ce côté là, ça va bien.»

Cependant, les représentants des usines de transformation auraient déjà commencé à demander aux pêcheurs de limiter leurs prises quotidiennes à 500 livres par jour en raison d’un manque de main-d’œuvre et le ralentissement des marchés internationaux, dit M. Robichaud.

«On ne s’attendait pas à ce qu’on nous demande aussi tôt. On pensait qu’il se passerait au moins quelques semaines avant qu’on nous parle de limites. Pour le moment, ce sont seulement certaines usines, mais je ne sais pas combien.»

Lors d’une année normale, la quantité des prises quotidiennes peut varier de 500 livres à plus de 1000 livres.

«La plupart des pêcheurs sont affectés.»

La question des prix préoccupe les pêcheurs. Pour le moment, les homardiers reçoivent entre 3.50$ et 4$ la livre au quai. L’an dernier, ils ont reçu en moyenne 5.75$ et 6.25$ la livre. La pandémie de la COVID-19 est à blâmer pour cette chute de prix, croit M. Robichaud.

La vaste majorité du homard pêché et transformé au Nouveau-Brunswick est destinée aux États-Unis et de plus en plus, en Chine. Depuis quelques mois, les industries avides de homard néo-brunswickois tournent au ralenti en raison des mesures de confinement.

«Le prix a diminué considérablement cette année. On souhaite réellement que nos membres puissent travailler les heures nécessaires pour gagner leur assurance-emploi.»

Tous ces facteurs font que la nervosité est palpable chez les pêcheurs, malgré le plan d’aide annoncé il y a quelques jours par le gouvernement Trudeau.

«Le plan d’aide a été annoncé, mais les critères n’ont pas tous été détaillés. À première vue, il sera difficile pour certains d’accéder à certains des programmes.»

L’une des mesures principales constitue la mise en place d’un programme de subventions salariales de 252 millions $ qui couvrira 75% des pertes allant jusqu’à 10 000$, si les propriétaires et les équipages de pêche peuvent démontrer que la pandémie a entraîné des pertes d’au moins 25% par rapport à une période de référence à déterminer.

D’autres mesures prévoient la création qu’une subvention non remboursable d’une valeur maximale de 10 000$ sera offerte aux pêcheurs autonomes possédant un permis de pêche valide pour leur permettre de couvrir certains coûts qui ne peuvent être reportés. Le montant offert aux pêcheurs dépendra de leur historique de revenus.

Ottawa promet aussi d’ajouter de nouvelles mesures au programme d’assurance-emploi pour que les pêcheurs et les travailleurs de l’industrie puissent toucher à des prestations en fonction de leur revenu des années précédentes.

Même si le plan d’aide a été bien reçu de façon générale par les associations de pêche, dont l’Union des pêcheurs des Maritimes, Gaëtan Robichaud croit qu’il faut continuer de travailler avec le fédéral pour corriger des failles.

«Par exemple, il y a de jeunes pêcheurs qui ont fait leur entrée dans l’industrie cet hiver. Ils n’ont pas d’historique de revenu, donc comment pourront-ils démontrer adhérer à des programmes si le gouvernement tient compte de leur revenu des années précédentes?»