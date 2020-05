Les écoles rouvriront pour les enseignants, mais resteront fermées aux élèves

Le ministre de l'Éducation et de la Petite enfance, Dominic Cardy. - Gracieuseté: GNB

Le gouvernement provincial a annoncé que le personnel enseignant commencera à réintégrer les écoles le 1er juin.

«À ce moment-ci, nous sommes persuadés que les districts, qui suivront les conseils de la Santé publique, pourront offrir au personnel des écoles un accès sécuritaire aux édifices afin qu’il puisse terminer son travail pour l’année scolaire», a déclaré le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Les écoles n’accueilleront pas d’élèves, et le calendrier scolaire ne sera pas prolongé.

Les semaines à venir permettront au personnel et aux enseignants de terminer toutes les tâches qu’il leur reste à faire avant la fin de l’année scolaire, comme finaliser les possibilités d’apprentissage à domicile, participer à des possibilités de perfectionnement professionnel et préparer la prochaine année scolaire.

Les retours à l’école pourront se faire de manière progressive ou pourront se faire selon un horaire ou avec des quarts de travail, dépendamment de l’école ou du district. Chaque district sera chargé d’établir et de transmettre sa politique de retour au travail pour les employés et devra fournir une orientation. La dernière journée de travail pour les enseignants sera le 23 juin.

«Au cours des derniers mois, les éducateurs et le personnel des écoles et des districts ont travaillé fort dans les coulisses, a affirmé M. Cardy. Ils ont été occupés à s’ajuster à cette nouvelle réalité tout en veillant à ce que les élèves aient la possibilité de s’épanouir et de croître.»

Le Nouveau-Brunswick a été la première province à fermer ses écoles pour le reste de l’année scolaire en raison de la pandémie de COVID-19.