Moncton songe à interdire aux voitures l’accès à la Main

La Ville de Moncton souhaite donner plus d’espace aux restaurants et aux cafés dans son centre-ville cet été. Ses fonctionnaires ont pensé à plusieurs solutions pour que ces établissements puissent respecter les règles de distanciation physique tout en restant profitables. Par exemple, interdire les voitures sur la rue Main.

Le directeur du développement économique de Moncton, Kevin Silliker rappelle que les règles de santé publique auront des conséquences sur le nombre de tables des restaurants et des cafés si le conseil municipal laisse ses règlements inchangés.

«Les travailleurs du centre-ville chercheront à profiter du beau temps en sécurité pendant les pauses et l’heure du dîner», a-t-il déclaré aux conseillers municipaux pour leur montrer une solution.

La Ville a déjà levé les frais pour les tables des cafés installées sur les trottoirs cette année. Elle avance maintenant que la fermeture de la Main aux voitures (entre ses intersections avec les rues Bostford et Church, par exemple) permettrait aux restaurateurs de bénéficier de beaucoup plus d’espace. Elle admet en revanche que cette mesure pourrait perturber les trajets des consommateurs.

Le groupe d’intérêt Moncton Centre-ville, représentant des propriétaires et des entrepreneurs, rejette cette solution. Sa directrice, Anne Poirier Basque craint un moins bon accès aux commerces de la rue Main.

«Les hôtels sont des contribuables majeurs et s’opposent à la fermeture de la rue Main, ont déclaré aussi des représentants de Delta, du Chateau Moncton et de Crowne Plaza, dans un courriel de Moncton Centre-ville. Leurs clients sont des consommateurs des cafés, restaurants et terrasses du centre-ville.»

Mme Poirier Basque souligne que la seule occasion qui a justifié l’interruption du trafic automobile sur la Main pour l’instant est le Car Show (un événement annuel d’une journée). Elle assure que les commerçants et les restaurateurs n’en profitent pas.

La municipalité a avancé d’autres solutions permettant aux cafés et aux restaurants de profiter de plus d’espace pendant l’été dans le secteur: supprimer les espaces de stationnement latéraux et utiliser les espaces verts comme salles à manger extérieures, par exemple.

Mme Poirier Basque s’oppose à la suppression de places de stationnement qu’elle estime importantes pour l’accessibilité et l’attrait du centre-ville. Elle souhaite que les cafés et restaurants placent leurs tables sur les trottoirs seulement, quitte à ce qu’ils en installent le long des façades des commerces voisins.

«C’est un bon moment pour réinventer notre ville, a pourtant plaidé la conseillère municipale, Paulette Thériault. Nous devons penser en dehors des sentiers battus. Je ne comprends pas pourquoi la rue Main n’est pas à sens unique. Il y a tellement de voitures! Quand on dîne à l’extérieur, on ne veut pas d’automobiles devant notre table.»