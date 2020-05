SANB: deux candidats, deux visions, un débat pour en découdre 

Le débat virtuel des candidats à la présidence de la SANB a eu lieu mardi soir sur Facebook. Il a opposé Mathieu G. Caissie (au centre) à Alexandre Cédric Doucet (à droite) et a été modéré par Nancy Juneau (à gauche). - Capture d’écran

Les deux candidats à la présidence de la Société de l’Acadie du N.-B. ont croisé le fer lors d’un débat virtuel, mardi soir sur Facebook. Le face-à-face a permis de mettre en lumière des approches bien différentes.

Lors de l’événement organisé sur le web, les deux candidats en lice pour succéder à Robert Melanson ont débattu pendant environ heure et demie devant un auditoire de plus de 200 personnes.

Mathieu G. Caissie, fonctionnaire de carrière et représentant du N.-B. à l’Organisation internationale de la Francophonie jusqu’en janvier 2020, a fait face à Alexandre Cédric Doucet.

Ce dernier, étudiant en droit et présentement vice-président de la SANB, a entre autres été président de la Fédération des étudiantes et des étudiants du Centre universitaire de Moncton.

Ils ont été d’accord sur divers sujets lors du débat. C’est surtout sur la question de leur approche qu’ils se sont différenciés. Les échanges ont quand même été très polis.

Quelques étincelles ont revolé lorsque Mathieu G. Caissie a dit craindre que la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick fasse les frais d’éventuelles compressions effectuées par le gouvernement provincial dans la foulée de la pandémie.

«Je pense que la SANB doit être cette gardienne de nos acquis. On doit bien surveiller, dans les deux prochaines années, les décisions gouvernementales à venir pour s’assurer que la communauté francophone et acadienne du N.-B. ne recule pas», a-t-il dit.

Cela a fait réagir Alexandre Cédric Doucet, qui a sauté sur l’occasion de lancer une pointe à son opposant.

«En fait, M. Caissie est en train de dire qu’il va juste surveiller le gouvernement. Il ne faut pas juste surveiller le gouvernement, il faut le talonner», a-t-il dit.

Il a cité en exemple la présence du français lors des conférences de presse du gouvernement provincial sur la pandémie.

Il a dit qu’il n’a pas hésité à passer à l’action en déposant une plainte formelle au Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

«Il ne faut pas juste surveiller le gouvernement. Il faut faire de l’action et pas juste de la réaction.»

Mathieu G. Caissie, souriant, lui a rendu la monnaie de sa pièce en rétorquant qu’il ne faut pas seulement «revendiquer pour revendiquer». Selon lui, il vaut mieux arriver à des résultats concrets en s’y prenant autrement.

Il a dit qu’en mettant l’accent sur la diplomatie et sur le dialogue (avec le gouvernement et la majorité anglophone), «on va avancer plus rapidement qu’avec – excusez le mot – du chialage.»

Le scrutin à la présidence est en cours depuis lundi et se poursuivra jusqu’au 13 juin prochain. Les personnes qui souhaitent y participer ont jusqu’au 23 mai pour devenir membres de la SANB.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme aura lieu le 23 juin. Elle se déroulera en ligne en raison de la pandémie.