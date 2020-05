Accident mortel sur la route 11

Un homme a perdu la vie mercredi dans un accident survenu sur la route 11 à la hauteur de la sortie 397 (Dalhousie Junction).

C’est une femme qui passait dans ce secteur en début de matinée qui aurait aperçu le véhicule et son occupant puis alerté les policiers.

«L’appel est entré vers 5h30. Selon les premières constatations, il semble que le véhicule aurait d’abord frappé un garde-fou avant d’effectuer une série de tonneaux et de quitter la route», a expliqué le sergent François Côté de la GRC de Campbellton, ajoutant que l’engin était difficilement visible de la route 11.

À leur arrivée, les premiers répondants constaté le décès de l’unique occupant du véhicule. L’accident n’impliquait qu’un seul véhicule. Les policiers ne peuvent pour le moment confirmer la cause exacte de l’accident.

«On ne sait pas si l’individu s’est endormi au volant, s’il a été distrait ou a voulu éviter un animal. Ce sont toutes des possibilités. Cela dit, nous avons toutefois déjà établi que l’alcool et la drogue ne seraient pas en cause. On ignore également à quelle heure précisément l’accident s’est produit, si c’est quelques minutes ou plusieurs heures avant que le véhicule a été repéré», ajoute le policier.

La route 11 n’a pas été fermée à la circulation puisque le véhicule a effectué une sortie de route. L’identité de la victime n’a pas été dévoilée pour le moment, la famille immédiate

n’ayant pas encore été complètement avertie du drame.