Baleines noires: huit zones de pêche fermées pour l’été

Pour la première fois cette année, Pêches et Océans Canada annonce la fermeture de huit quadrilatères de pêche en raison de récentes détections de baleines noires dans les eaux du golfe du Saint-Laurent.

Ces huit quadrilatères sont situés au nord-est des Îles-de-la-Madeleine. Ils seront fermés à compter du 21 mai et ils le demeureront jusqu’au 15 novembre. D’autres secteurs dans les environs font actuellement l’objet d’une fermeture temporaire.

Le nouveau protocole de fermeture pour toute la saison remplace la zone de fermeture statique qui était en place en 2018 et 2019. Des fermetures de saison sont mises en place lorsqu’une deuxième baleine est détectée au cours d’une fermeture dynamique de 15 jours.

Tous les engins de pêche touchés par cet avis doivent être enlevés des zones avant la date et l’heure de la fermeture.

Selon Pêches et Océans Canada, la fermeture devrait avoir une incidence minimale sur les zones de pêche au crabe 12 et 12E, les zones de pêche au homard 22 et 17B, et sur le poisson de fond dans les zones 4T2A, 4T3B et 4T3A.

Il reste environ 400 baleines noires dans le monde. Environ le tiers sont des femelles fécondes.