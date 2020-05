COVID-19: tout ce que vous devez savoir mercredi matin

Même si sa propagation semble ralentir, la COVID-19 continue de faire des ravages au Canada. Le nombre de personnes qui ont été infectées et le nombre de décès pourrait dépasser les 80 000 et les 6000, respectivement, mercredi.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de mardi à mercredi, le nombre de cas au pays s’élève à 79 112. Il s’agit d’une hausse de 7955 par rapport à sept jours plus tôt (11,2%).

Des 71 157 cas répertoriés, 49,68% sont considérés comme guéris. Ce nombre était de 47,85% mercredi dernier.

Le nombre de décès atteint maintenant 5912, en hausse de 743 par rapport à il y a sept jours (14,37%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 7,47% (contre 4,077% dans les province de l’Atlantique).

Parlant de l’Atlantique, le nombre de cas s’élève maintenant à 1451 dans les quatre provinces les plus à l’Est du pays. Du nombre, 1353 sont considérés comme guéris (93,25%). Le coronavirus a fait 59 morts.

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 44 197 confirmés (incluant 3647 morts, 12 497 guérisons)

Ontario: 23 384 confirmés (incluant 1919 morts, 17 898 guérisons)

Alberta: 6716 confirmés (incluant 128 morts, 5584 guérisons)

Colombie-Britannique: 2 446 confirmés (incluant 149 morts, 1957 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 1044 confirmés (incluant 56 morts, 956 guérisons)

Saskatchewan: 599 confirmés (incluant 6 morts, 470 guérisons)

Manitoba: 279 confirmés (incluant 11 présumés, 7 morts, 257 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 260 confirmés (incluant 3 morts, 250 guérisons)

Nouveau-Brunswick: 120 confirmés (incluant 120 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 27 confirmés (incluant 27 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés (incluant 13 guérisons)

Yukon: 11 confirmés (incluant 11 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 79 112 (incluant 5912 morts, 39 202 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 5 millions de cas d’infection et de 325 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,571 million d’infectés aux États-Unis, dont 93 558 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

Sondage mené auprès des PME: des difficultés de paiement persistent

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) prévoit qu’au Canada, la moitié des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) ne pourront payer leur loyer du mois de juin sans aide gouvernementale supplémentaire.

Cette prévision est particulièrement présente dans le milieu de la restauration.

Un sondage mené par l’organisme en fin de semaine dernière auprès de ces propriétaires ajoute que 20% d’entre eux craignent d’être expulsés de leur local et que pour 55%, une aide au loyer pourrait faire la différence entre la survie et la fermeture de leur entreprise.

Le vice-président de la FCEI, François Vincent, affirme que même quand les demandes à l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) seront acceptées, ce programme ne fournira pas aux entreprises l’aide dont elles ont besoin.

Le sondage conclut que 65% des répondants sont d’avis que les gouvernements mettent trop de temps à leur accorder l’aide au loyer dont ils ont besoin. De plus, 67% des chefs de PME pensent qu’une portion plus importante du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) devrait pouvoir être transformée en subvention.

La FCEI réclame donc que l’AUCLC soit disponible le plus vite possible. Elle demande aussi une réduction d’au moins 25% des taxes municipales et de l’impôt foncier.

Les investisseurs hésitent, les marchés aussi

Les marchés tergiversaient mercredi, alors que les investisseurs étaient déchirés entre les espoirs d’une reprise et les craintes suscitées par les dommages infligés à l’économie mondiale par le coronavirus.

Le CAC 40 français perdait 0,5% en début de séance en Europe, le DAX allemand 0,2% et le FTSE 100 britannique 0,1%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 prenaient environ 1%.

En Asie, le Nikkei 225 a grimpé de 0,8% à Tokyo, le Kospi de 0,5% à Séoul et le Hang Seng de moins de 0,1% à Hong Kong. La bourse de Shanghaï a glissé de 0,5%.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 20 cents US à 31,76 $US le baril.