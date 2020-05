Saisie de drogues dans un hôtel de Moncton: six personnes arrêtées

Une plainte reçue par la GRC a mené à l’arrestation de six personnes et à la saisie d’armes et de drogue à Moncton.

Le vendredi 15 mai, la GRC a exécuté des mandats de perquisition dans deux véhicules et deux chambres de l’Hôtel Moncton, situé sur le chemin Mountain.

Deux hommes âgés de 26 ans, un de Grand-Barachois et l’autre de Moncton, ont été arrêtés, et ils font déjà face à des accusations.

Deux autres hommes et deux femmes ont été libérés et devront comparaître en cour provinciale à Moncton le 27 octobre.

La police a saisi ce qui serait de la cocaïne, de la méthamphétamine en cristaux, de l’héroïne, du cannabis, de l’hydromorphone (Dilaudid), de l’acide anthranilique et des objets associés aux drogues, ainsi qu’une arme à impulsion (Taser), un bâton et des munitions.

Le samedi 16 mai, Éric Lévesque, de Grand-Barachois, et Grégory Macphee, de Moncton, ont comparu devant un juge, par téléphone, et ils ont été accusés de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic.