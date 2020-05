Vandalisme sur des éoliennes au parc Caribou

Dix turbines éoliennes ont été les cibles d’actes de vandalisme en début de semaine dans le parc éolien Caribou près de la route 180, qui relie Bathurst et Saint-Quentin.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit que les gestes répréhensibles ont été commis entre dimanche et lundi, tôt le matin.

L’équipement a été gravement endommagé lorsqu’on a tenté d’entrer dans la section du bas des tours éoliennes. La GRC précise que trois turbines sont maintenant brisées et ne fonctionnent plus, et qu’une autre a été endommagée par le feu.

La police fédérale invite toute personne qui possède des renseignements sur ces actes de vandalisme ou qui a vu quelqu’un dans le secteur du parc éolien Caribou au moment de l’incident, à communiquer avec ses enquêteurs du Détachement de Bathurst.

Le parc éolien Caribou, situé à une centaine de kilomètres à l’ouest de Bathurst, est exploité par la multinationale française de l’énergie ENGIE. Selon Énergie Nouveau-Brunswick, ce parc éolien dispose de 33 turbines et d’une capacité de 99 mégawatts, assez pour alimenter environ 19 000 maisons.

Chaque turbine est composée d’une tour de 80 mètres, de pales de 45 mètres et d’une nacelle qui est la taille d’un autobus.