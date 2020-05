Les enseignants seront mieux formés pour pratiquer leur métier à distance

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick formera désormais ses enseignants à pratiquer leur métier à distance en juin. Il craint une deuxième vague de COVID-19 lors de la rentrée. Le directeur général de la formation continue à l’Université de Moncton (U de M), Dany Benoit assure que les écoliers peuvent apprendre en ligne à long terme, à condition qu’ils soient bien encadrés toutefois. Entrevue.

Acadie Nouvelle: Comment jugez-vous l’adaptation du système scolaire provincial au confinement?

Dany Benoit: Les districts scolaires francophones se sont fait surprendre, mais ils se sont bien adaptés, car ils ont réussi à mettre une solution en place en quelques semaines avec la plateforme Jemeduque.ca. On y trouve des tonnes de ressources intéressantes.

AN: Parvenez-vous à l’utiliser?

DB: J’ai quatre filles d’âge scolaire à la maison… Elles reçoivent des consignes par courriels chaque semaine de la part de leurs enseignants. L’une d’elles en reçoit même jusqu’à six, parce que chaque message correspond à une matière. Devoir les analyser pour donner des directives devient donc lourd pour moi, qui travaille par ailleurs. Ce n’est pas une solution optimale.

AN: Qu’est-ce qui devrait être amélioré?

DB: Il faudrait que mes filles aient un contact plus fréquent avec leurs enseignants, pour qu’elles puissent bénéficier d’un meilleur retour sur leurs apprentissages. L’aspect social est important pour les jeunes aujourd’hui. Il faudrait également que les cours en ligne soient plus structurés, comme ceux que l’on offre à l’U de M.

AN: Les étudiants de l’U de M sont adultes. Vous pensez vraiment que les écoliers pourront apprendre en ligne à long terme?

DB: Oui, si les enseignants sont mieux préparés. Il y a des compétences à développer pour donner des cours à distance, comme l’utilisation d’une caméra et du logiciel Zoom. Il faut aussi adapter la pédagogie. Un débat en classe modéré par un enseignant, par exemple, demande un changement d’approche en ligne: un forum de discussion, un clavardage ou une Web-conférence.

AN: Comment encadrer les élèves en ligne?

DB: Il faut leur donner une feuille de route avec des échéances, des lectures à faire de semaine en semaine et des examens. Il faut aussi répondre à leurs questions (en se rendant disponible sur demande, peut-être) et réviser les leçons avec eux.

AN: Toutes les matières peuvent-elles s’enseigner en ligne?

DB: La mécanique ou l’art peuvent s’étudier à distance, même si on pourrait penser que c’est difficile. Nous pouvons nous montrer très créatifs pour trouver les moyens de le faire. C’est sûr qu’un professeur de mathématiques qui improvisait sur son tableau noir avec sa craie en classe devra se préparer un peu plus en ligne que son collègue qui donne des cours magistraux. Il faudra placer une caméra au-dessus de son tableau afin que ses élèves le voient écrire en temps réel, par exemple.

AN: Quels défis affronte un enseignant qui doit pratiquer son métier à distance?

DB: Il peut avoir l’impression de parler tout seul pendant une conférence Zoom. Comme beaucoup d’élèves n’activent pas leur caméra ni leur micro, il ne peut pas interagir avec eux comme il le faisait en classe ni voir leurs attitudes. Par ailleurs, tout le monde ne s’adapte pas à la technologie de la même manière. Pour certains, ça demande une formation, une adaptation, des conseils, des trucs.