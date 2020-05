COVID-19: Après le confinement, le vélo!

L’arrivée du beau temps, combiné avec des mesures de confinement et de distanciation sociale pour limiter la propagation d’un nouveau virus… Les cyclistes n’auraient pu jamais trouver une meilleure excuse pour pratiquer leur sport préféré.

Un peu partout, les commerces se spécialisant dans la vente de vélos font de bonnes affaires en ce moment. C’est le cas du Centre du cyclisme et du sport, à Nigadoo.

«On en a vendu un peu plus par rapport à l’an dernier. La grande différence est que les gens sont venus plus tôt que d’habitude. Normalement, les gens viennent se trouver un vélo avant de partir en vacances, mais en raison de la situation, ils l’achètent tout de suite», dit le propriétaire, Roger Roy.

L’entrepreneur ne craint pas une rupture de stock, mais il se peut qu’il y ait un peu moins de choix pour ceux qui attendent un peu.

«Il y a beaucoup de gens qui planifiaient des voyages cet été. Comme, la plupart des gens ont dû annuler, ils ont un peu d’argent pour investir dans un vélo plus performant ou acheter des vélos pour les enfants pour avoir quelque chose à faire durant cette période.»

Ernest Ferguson, président de La Véloroute de la Péninsule acadienne, note également un intérêt marqué pour son sport de prédilection.

«On a vérifié auprès des vendeurs de la Péninsule acadienne. Les vélos se vendent bien. Un peu partout, l’inventaire diminue de façon rapide. Il y a un engouement à l’heure actuelle pour l’achat de vélos.»

Véloroute de la Péninsule acadienne

Depuis 2019, les quatre villes de la Péninsule acadienne – Caraquet, Shippagan, Lamèque et Tracadie – sont reliées par une piste cyclable asphaltée, hors route. Ce sentier s’échelonne sur plus de 80 kilomètres.

Lorsqu’on combine la piste cyclable avec les voies partagées sur route et les accotements, les amateurs du cyclisme peuvent bénéficier de plus de 300 kilomètres de route dans l’ensemble de la Péninsule acadienne.

De plus, de nombreux circuits ont été développés dans les différentes régions de la Péninsule acadienne pour les cyclistes.

«On prévoyait d’organiser une cérémonie d’inauguration officielle au début juillet, mais en raison de la pandémie, elle doit être remise à une date ultérieure. Probablement en 2021. N’empêche que c’est un événement qu’on veut souligner, car l’automne dernier, on a réussi à terminer l’asphaltage du réseau hors route qui part de Bertrand et permet de se rendre à Caraquet, dans la région de Shippagan-Lamèque ainsi qu’à Tracadie», explique Ernest Ferguson.

Depuis le départ, les promoteurs de la Véloroute de la Péninsule acadienne ont pour modèle le succès de la Véloroute des bleuets dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

«Pour nous, c’est un espoir pour développer le cyclotourisme dans la région. Les cyclistes demeurent en moyenne 4 à 5 jours dans une région. En ayant accès aux différents circuits, ça permet aux visiteurs de passer plus de temps dans la Péninsule pour la découvrir plutôt que de poursuivre leur voyage ailleurs.»

Au cours de l’été, les responsables de la Véloroute comptent ajouter de la signalisation, des kiosques d’information et identifier des zones d’intérêt.

«Tout cela, ça n’existait pas avant. Tout sera mis en place cet été.»

Mais, la pandémie mondiale représente-t-elle un obstacle ou une opportunité pour la Péninsule acadienne?

«Au départ, on voyait ça comme un obstacle à franchir, mais on s’est adapté. Il y a de l’affichage un peu partout pour demander aux gens de respecter les deux mètres de distanciation. Ils peuvent continuer à faire de l’activité physique. Avec le confinement, les gens veulent sortir. C’est pour la santé mentale et physique.»