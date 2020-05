Edmundston: une vaste gamme d’activités offertes en ligne

Alain Bossé, le réputé Kilted Chef, partage quant à lui des recettes faciles à réaliser en 30 minutes lors de l’activité Mardi et jeudi cuisine. - Archives

Malgré les différentes mesures de déconfinement annoncées ces jours-ci par le gouvernement provincial, une gamme étendue d’activités en ligne destinées à divertir la population est toujours offerte à Edmundston.

Le premier volet, le programme fitness, est consacré à la mise en forme à travers des séances de Zumba, de yoga et d’équiliforme offertes par l’entremise de la plateforme Zoom.

Le Service des loisirs et des sports a développé le programme d’exercices en collaboration avec Événements Edmundston et l’appui financier du Club Richelieu de Saint-Jacques.

De deux à trois sessions de 30 minutes d’exercices sont offertes en matinée, en après-midi ou encore en début de soirée, et ce du lundi au vendredi.

Le second volet touche des activités de loisirs plus variées les unes que les autres.

On retrouve sur les pages Facebook de la Ville d’Edmundston, d’Événements Edmundston et du Pavillon Sportif d’Edmundston une série d’activités qui débutent avec le Dimanche horticole, où Michel Hédou offre des conseils pratiques destinés aux jardiniers en herbe.

L’activité Lundi créatif propose pour sa part différents projets de bricolage hebdomadaires en lien avec un lieu historique local ou un élément de la nature.

Alain Bossé, le réputé Kilted Chef, partage quant à lui des recettes faciles à réaliser en 30 minutes lors de l’activité Mardi et jeudi cuisine.

En milieu de semaine, Claude Beaulieu, psychologue au Centre Mieux-Être Imagigo, offre des conseils pouvant être forts utiles en période d’incertitude dans le cadre de l’activité Mercredi zen.

Le vendredi musical sera l’occasion pour les amateurs de musique d’entendre des prestations d’artistes en ligne proposées par Événements Edmundston.

Finalement, l’activité Samedi jeunesse offre des projets pour les jeunes de 8 à 16 ans, en lien avec les programmes actuellement offerts au CCNB.