Edmundston veut serrer la vis aux personnes qui persistent à nourrir les cerfs de Virginie

Le conseil municipal de la Ville d’Edmundston a décidé de serrer la vis aux personnes qui persistent à nourrir les cerfs de Virginie (chevreuils) sur son territoire.

La réglementation entourant le contrôle des animaux aura un peu plus de mordant avec l’ajout d’une interdiction formelle de nourrir les animaux sauvages, en particulier les cerfs de Virginie.

Une fois adopté, le règlement prévoit l’émission par la municipalité de constat d’infraction allant de 140$ jusqu’à 1100$ à l’endroit des contrevenants.

L’administration municipale d’Edmundston estime devoir agir de la sorte devant l’insistance de certaines personnes qui continuent de nourrir les bêtes, et ce, malgré une campagne de sensibilisation à cet effet qui avait été lancée à l’automne 2018.

Plusieurs citoyens ont soulevé des inquiétudes quant à la présence grandissante des cerfs de Virginie dans les quartiers résidentiels.

«Cette présence accroît les risques d’accident sur les routes, de transmission de certaines maladies et plus de favoriser la venue de prédateurs comme les coyotes et les dommages aux propriétés», a souligné Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

Selon lui, la présence de cervidés serait particulièrement problématique dans le secteur Boucher Office, dans le nord de la municipalité.

«À ce jour, il y a encore des plaintes indiquant que des gens procèdent au nourrissage d’animaux sauvages, les chevreuils en particulier», a indiqué Marc Michaud, le directeur général de la Ville d’Edmundston.

Cette nouvelle réglementation devrait obtenir l’aval des élus lors de la prochaine réunion du conseil municipal prévue dans un peu moins d’un mois.