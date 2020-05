Alors que tout le monde craint une baisse marquée des visiteurs dans la Péninsule acadienne cet été, l’île Miscou sera-t-elle la carte maîtresse de l’industrie touristique? Sans aller jusqu’à dire qu’elle va sauver la mise à elle seule, on compte énormément sur ses nombreux attraits afin d’atténuer l’impact négatif lié à la COVID-19.

Parler de Miscou, c’est d’abord et avant tout parler de son célèbre phare, tout au bout de la route 113. Là où même les oiseaux virent de bord, claironne à la blague la chanteuse Sandra Le Couteur. Et là, disent d’autres en rigolant, où c’est tellement un «trou» que le coronavirus ne trouvera jamais cet endroit…

«Mais c’est dans un trou qu’on déniche les trésors, répond tout le temps Michèle», rigole Steve Bezeau, propriétaire avec sa conjointe de la Terrasse à Steve, un restaurant à l’entrée de l’île qui est devenu une attraction en soi.

Il y a tellement de signatures de clients sur les murs qu’il faudra bientôt en ajouter. Les photos du passé de l’île racontent chacune une histoire. De la salle à manger, il est facile d’être distrait par la vue splendide du quai de Miscou et des pêcheurs de homard qui arrivent.

Lavage de main obligatoire, plexiglas aux tables dans la salle à manger, point rouge de distanciation, limite de clients à l’intérieur, réservation au préalable, cuisine remaniée, retrait de quelques tables à l’extérieur, désinfection entre chaque client: le restaurateur a tout fait pour respecter à la lettre les consignes de la Santé publique.

«Je ne veux pas être celui qui sera montré du doigt pour avoir pris des raccourcis. Je veux être celui qui sera montré du doigt parce que nos actions auront été exemplaires. Sommes-nous préparés? Pourquoi ne pas l’être! On ne peut enlever le coronavirus, mais on peut éliminer les risques en créant un endroit sécuritaire dans ce contexte, même si on sait que la saison ne sera probablement pas rentable», émet-il.

Michèle et Steve Bezeau, propriétaires du restaurant La Terrasse à Steve, une véritable attraction touristique à l’entrée de l’île Miscou. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Un phare mythique

On roule jusqu’au phare, «le Peggy’s Cove du Nouveau-Brunswick», affirme fièrement Neil Vibert, du Comité de développement touristique de l’île Miscou.

Un phare mythique, qui attire de 25 000 à 30 000 visiteurs chaque été en temps normal. Ce sera assurément moins dans les prochaines semaines, mais au moins, le site sera disponible au public dès le 14 juin. C’est déjà une grande victoire, alors qu’il y a quelques semaines à peine, on se demandait même s’il ne fallait pas le fermer pour 2020.

«Nous sommes soulagés que le phare va ouvrir. Avec les frontières fermées, cela a créé beaucoup d’incertitude. Certes, on s’attend que le nombre de visiteurs va diminuer, mais nous sommes seulement contents qu’on peut au moins ouvrir», concède-t-il.

Il reste à mettre en place un plan de distanciation physique et les équipements nécessaires au phare construit au milieu du 19e siècle. On devra accueillir des groupes restreints. On aura à avertir les gens qui vont descendre le phare de ne pas s’arrêter. On n’est pas encore certain que Sandra pourra y tenir ses concerts de Voir Miscou et mourir.

La COVID-19 ne trouvera peut-être pas Miscou – du moins, on l’espère tous -, mais ça donne l’impression que les touristes, eux, n’auront aucune difficulté à traverser le pont et à rouler au bout de la route 113 cet été.

Une partie de l’équation

Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, soutient que l’île Miscou possède un pouvoir d’attraction unique, avec campings, plages, le phare et deux restaurants. Vendre cet endroit fera partie de la nouvelle stratégie de promotion visant le touriste du Nouveau-Brunswick.

«C’est un attrait à découvrir qui va inciter des gens à aller découvrir d’autres choses ailleurs. Miscou va grandement aider notre saison, mais on ne met pas tous nos oeufs dans le même panier. Le succès sera un ensemble», pense-t-il.

Là-dessus, Neil Vibert pense la même chose. Car pour aller au bout du monde, il faut passer deux fois et revenir deux fois par Lamèque et Shippagan, indique-t-il avec justesse.

«On va certainement contribuer grandement à la saison touristique, mais pas la sauver. Ça, on y arrivera avec les partenaires de toute la Péninsule acadienne», précise-t-il.

Steve Bezeau s’attend malgré tout à un bel été – «un été même surprenant», dit-il – à sa terrasse et sur son île. Il a bon espoir de pouvoir développer une nouvelle clientèle, «les Néo-Brunswickois anglophones que l’on ne voit jamais». Lui aussi prétend que Miscou est une partie de la grande équation péninsulaire.

«Nous sommes tous des partenaires et nous avons chacun besoin des autres pour réussir, note-t-il. En plus, les Néo-Brunswickois ont retrouvé cette vérité que nous vivons dans une des plus belles provinces au pays et on l’a prouvé dans la gestion de cette crise. Nous pouvons en être fiers. Depuis que j’ai ouvert le restaurant, la réaction des gens a été de toute beauté. Ils respectent les consignes et apprécient les efforts que nous avons déployés pour prendre soin d’eux.»