Nelly Dennene quitte la direction du regroupement féministe

Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du N.-B, quittera son poste le 30 juin.

Elle a passé cinq ans à l’emploi du RFNB, dont trois comme directrice générale.

La présidente du RFNB, Lyne-Chantal Boudreau, affirme que la DG a mené l’organisme «d’une main de maître».

«Elle nous a amenées à aiguiser toujours davantage notre réflexion féministe, sur la place des femmes en société, sur les notions modernes du féminisme et de l’intersectionnalité, a assuré les ressources et notre capacité d’action. Nous lui en sommes très reconnaissantes», peut-on lire dans un communiqué publié par le RFNB dimanche.

La raison de son départ n’y est pas mentionné.

Le Regroupement féministe entamera le processus d’embauche pour remplacer la directrice générale sortante cette semaine.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra à l’automne 2020.

«Ce passage au RFNB d’abord comme agente de projets et à la direction générale a été à la fois un défi et un grand cadeau. J’ai eu le bonheur de travailler avec des gens intelligents, allumés et fonceurs – des personnes qui ont été un enrichissement autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel», fait savoir Nelly Dennene.